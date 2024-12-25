Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dedi Kusnandar Cedera Parah, Bojan Hodak Yakin Bisa Pulih Lebih Cepat

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |02:25 WIB
Dedi Kusnandar Cedera Parah, Bojan Hodak Yakin Bisa Pulih Lebih Cepat
Bojan Hodak saat menangani Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bicara soal cedera parah yang dialami pemainnya, Dedi Kusnandar. Dia yakin Dedi Kusnandar bisa pulih cepat, meski mengalami patah tulang fibula di atas mata kaki kanan bagian luar.

Pelatih asal Kroasia ini yakin lantaran pemain bernomor punggung 11 itu sukses dalam menjalani operasi. Termasuk saat memasang plat di bagian yang mengalami fraktur.

Dedi Kusnandar

“Yang terpenting ligamen dan tendonnya tidak rusak, itu artinya proses pemulihan akan lebih cepat. Jadi, ini mungkin bisa dikatakan hal terbaik yang terjadi dan positif,” beber Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 21 Desember 2024.

1. Peluang Cari Pengganti Sementara Dedi Kusnandar

Bojan Hodak pun membahas soal peluang mencari pengganti sementara Dedi Kusnandar. Sebab, bursa transfer tengah musim Liga 1 2024-2025 tengah dibuka.

Bojan pun mengaku belum memiliki rencana untuk mencari sosok pengganti Dedi Kusnandar. Sebab, masih ada sederet pemain di Persib yang bisa menggantikan Dedi Kusnandar.

“Karena jangan lupa kami masih ada (Rachmat) Irianto bisa bermain di posisi itu, ada juga Robi (Darwis) ketika kembali dari timnas, dia bisa bermain di posisi itu,” ujar Bojan Hodak.

“Mateo (Kocijan) juga sudah pulih. Jadi mungkin tidak perlu mencari pemain baru. Tapi kita lihat dalam 2-3 pertandingan, baru saya akan memutuskan,” lanjutnya.

