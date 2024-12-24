Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Santai Cristiano Ronaldo Usai Dengar Pernyataan Lionel Messi Lebih Baik dari Dirinya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |19:36 WIB
Respons Santai Cristiano Ronaldo Usai Dengar Pernyataan Lionel Messi Lebih Baik dari Dirinya
Momen kebersamaan Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo baru-baru ini mendengar secara langsung ada orang yang mengatakan Lionel Messi lebih baik dari dirinya. Menanggapi perkataan itu, Ronaldo hanya tertawa, sekaligus mempertanyakan apakah benar Messi lebih baik dari dirinya.

Seperti yang diketahui, Ronaldo dan Messi sampai saat ini masih menjadi rival sejati. Keduanya pun masih layak disebut sebagai pesepakbola terbaik di dunia.

1. Cristiano Ronaldo Dikagetkan dengan Pernyataan Mr.Beast soal Lionel Messi

Pernyataan soal Messi itu didengar Ronaldo ketika dirinya mengundang youtuber terkenal, Mr.Beast ke acara podcast miliknya. Dalam acara itu, Mr.Beast dengan berani menyampaikan pendapat rekannya yang menilai Messi lebih baik dari Ronaldo.

Mendengar pernyataan itu, Ronaldo hanya tertawa dan orang-orang lain pun ikut tertawa. Namun, dengan cepat Ronaldo langsung memberikan pendapatnya.

“Kata siapa Lionel Messi lebih baik dari saya?” kata Ronaldo di acara youtube podcast-nya tersebut, dikutip Selasa (24/12/2024).

2. Persaingan Ronaldo vs Messi

Lionel Messi

Sampai saat ini perdebatan siapa yang lebih baik antara Ronaldo dan Messi tak pernah berakhir. Walau fans Messi menilai La Pulga –julukan Messi– sudah pantas disebut terbaik karena unggul dalam hal trofi Ballon dOr dan gelar Piala Dunia.

