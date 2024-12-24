Sudah Masuk Tahap Negosiasi, Kevin Diks Selangkah Lagi Main di Liga Jerman?

MONCHENGLADBACH - Kabar Kevin Diks bakal meninggalkan klub, FC Copenhagen semakin kencang, Kabar terbaru, Kevin Diks dikabarkan sudah bernegosiasi dengan perwakilan klub Liga Jerman, yakni Borussia Mochengladbach.

1. Awal Mula Rumor ke Bundesliga

Sebagaimana diketahui, kontrak Kevin Diks bersama FC Copenhagen akan berakhir pada musim panas 2025. Namun, keduanya belum ada kata sepakat untuk memperbarui kerja sama.

Jika Borussia Monchengladbach ingin mendapatkan pemain berposisi bek itu, tentu harus menebus dari FC Copenhagen di bursa transfer musim dingin 2025. Skema lainnya, klub asal Jerman itu bisa menunggu mendapatkannya secara gratis pada Juli 2025.

2. Sudah Masuk Tahap Negosiasi

Menurut laporan Sky Sport Jerman mengungkapkan bahwa Borussia Mönchengladbach sudah melakukan penjajakan dengan Kevin Diks. Penjajakan itu tampaknya mendapatkan respons yang cukup baik.

"Negosiasi antara tim peringkat kesebelas Liga Jerman saat ini dan pihak pemain sudah berada pada tahap lanjut," dilansir dari Sky Sport Jerman, Selasa (24/12/2024).