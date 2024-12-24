Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sudah Masuk Tahap Negosiasi, Kevin Diks Selangkah Lagi Main di Liga Jerman?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |17:59 WIB
Sudah Masuk Tahap Negosiasi, Kevin Diks Selangkah Lagi Main di Liga Jerman?
Pemain FC Copenhagen, Kevin Diks. (Foto: Instagram/fc_kobenhavn)
A
A
A

MONCHENGLADBACH - Kabar Kevin Diks bakal meninggalkan klub, FC Copenhagen semakin kencang, Kabar terbaru, Kevin Diks dikabarkan sudah bernegosiasi dengan perwakilan klub Liga Jerman, yakni Borussia Mochengladbach.

1. Awal Mula Rumor ke Bundesliga

Sebagaimana diketahui, kontrak Kevin Diks bersama FC Copenhagen akan berakhir pada musim panas 2025. Namun, keduanya belum ada kata sepakat untuk memperbarui kerja sama.

Jika Borussia Monchengladbach ingin mendapatkan pemain berposisi bek itu, tentu harus menebus dari FC Copenhagen di bursa transfer musim dingin 2025. Skema lainnya, klub asal Jerman itu bisa menunggu mendapatkannya secara gratis pada Juli 2025.

2. Sudah Masuk Tahap Negosiasi

Menurut laporan Sky Sport Jerman mengungkapkan bahwa Borussia Mönchengladbach sudah melakukan penjajakan dengan Kevin Diks. Penjajakan itu tampaknya mendapatkan respons yang cukup baik.

Kevin Diks

"Negosiasi antara tim peringkat kesebelas Liga Jerman saat ini dan pihak pemain sudah berada pada tahap lanjut," dilansir dari Sky Sport Jerman, Selasa (24/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192746/simak_kisah_miris_7_pemain_bodong_naturalisasi_malaysia_yang_harga_pasarannya_kini_menjadi_nol-7kyA_large.jpg
Kisah Miris 7 Pemain Bodong Naturalisasi Malaysia yang Harga Pasarannya Kini Menjadi Nol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661395/10-atlet-dunia-dengan-bayaran-tertinggi-di-2025-cristiano-ronaldo-kantongi-rp44-triliun-setahun-qiz.webp
10 Atlet Dunia dengan Bayaran Tertinggi di 2025: Cristiano Ronaldo Kantongi Rp4,4 Triliun Setahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Nova Arianto Bergerak Cepat, Seleksi Ketat Timnas Indonesia U-20 Resmi Dimulai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement