Shin Tae-yong Panggil Cristian Gonzales demi Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Shin Tae-yong bisa panggil Cristian Gonzales untuk menjadi pelatih striker Timnas Indonesia. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

SHIN Tae-yong memanggil Cristian Gonzalez demi membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Kode baru saja disuarakan eks penyerang Timnas Indonesia, Cristian Gonzales.

Pria kelahiran Uruguay ini mengaku siap menjadi pelatih striker di Timnas Indonesia. El Loco -sapaan akran Cristian Gonzales- sepertinya khawatir dengan kualitas lini serang Timnas Indonesia.

1. Lini Depan Timnas Indonesia Tumpul

Ragnar Oratmangoen baru mencetak satu gol di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja, hanya dua dari enam gol yang dicetak pemain Timnas Indonesia dilesakkan penyerang (Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struick). Kemudian di Piala AFF 2024 kondisinya lebih parah.

Dari empat gol yang dibuat dalam empat pertandingan, tak ada satu pun yang dicetak pemain depan. Semua gol bahkan dicetak pemain belakang, yakni Asnawi Mangkualam, Kadek Arel dan Muhammad Ferarri (dua gol).

Melihat fakta di atas, kehadiran pelatih striker asal Korea Selatan, Yeom Ki-hun, belum berefek positif kepada Timnas Indonesia. Jadi, apakah Cristian Gonzales yang dikenal sebagai top skor sepanjang masa Liga Indonesia sebagai solusi tepat untuk mendongkrak ketajaman lini depan Timnas Indonesia?

Di unggahan terbaru Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Cristian Gonzales mengaku siap diperbantukan sebagai pelatih penyerang Timnas Indonesia. Jadi, bagaimana Shin Tae-yong?