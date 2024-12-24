Shin Tae-yong Banyak Pikiran, Diminta Haters Tinggalkan Timnas Indonesia hingga Ngeri Lihat Bahrain?

SETELAH memimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong tak bisa bersantai. Ia harus menyiapkan roadmap persiapan Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di matchday tujuh dan delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 20 Maret 2025.

Di tengah mempersiapkan hal di atas, Shin Tae-yong diminta haters atau sang pembenci untuk meninggalkan Timnas Indonesia. Permintaan itu muncul setelah Timnas Indonesia rontok di fase gup Piala AFF 2024.

1. Muncul #styout

Shin Tae-yong diminta haters meninggalkan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Sejumlah hashtag muncul dan ditujukan kepada Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Salah satu hashtag yang muncul adalah #styout.

#styout sejatinya bukanlah barang baru. Tiap kali Timnas Indonesia menerima hasil negatif, hashtag ini selalu muncul.

Namun, sampai sekarang Shin Tae-yong masih menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Juru taktik berusia 54 tahun ini terikat kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia hingga 2027.