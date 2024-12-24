3 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Penampilannya Paling Memukau Sepanjang Piala AFF 2024, Nomor 1 Sempat Kena Kartu Merah

Berikut tiga pemain abroad Timnas Indonesia yang tampil memukau di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)

BERIKUT tiga pemain abroad Timnas Indonesia yang penampilannya paling memukau sepanjang Piala AFF 2024. Salah satunya sempat kena kartu merah!

Perjuangan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sudah berakhir. Sebab, Tim Merah Putih kandas di fase grup usai kalah 0-1 dari Timnas Filipina pada laga terakhirnya.

Kendati kalah, ada sejumlah pemain yang mampu tampil impresif secara statistik. Ketiga pemain tersebut secara kebetulan bermain di luar negeri.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Penampilannya Paling Memukau Sepanjang Piala AFF 2024

3. Pratama Arhan





Kendati kerap dicerca warganet, buktinya pemain satu ini tampil cukup bagus. Arhan melepaskan satu assist pada pertandingan kedua melawan Timnas Laos.

Data juga menunjukkan pemain Suwon FC itu melepas dua umpan silang sukses, enam umpan kunci, lima intersept, dan 11 kali menang duel. Catatan tersebut sebetulnya cukup impresif.

2. Rafael Struick





Shin Tae-yong begitu ngebet mendatangkan pemain satu ini. Struick terbukti berperan cukup krusial di lini depan Timnas Indonesia kendati tak mencetak gol.

Pemain berdarah Belanda itu melepaskan tiga umpan kunci serta lima kali melakukan dribel sukses. Catatan itu cukup mengesankan.