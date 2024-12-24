Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Bela Timnas Indonesia, 3 Pemain Persija Jakarta Langsung Gabung Latihan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |22:53 WIB
Usai Bela Timnas Indonesia, 3 Pemain Persija Jakarta Langsung Gabung Latihan
Sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA – Tiga pemain Persija Jakarta, Muhammad Ferarri, Dony Tri Pamungkas dan, Rayhan Hannan terlihat sudah di sesi latihan tim. Mereka yang baru saja membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 langsung bergabung demi membantu Persija menghadapi Liga 1 2024-2025.

1. Pemain Persija Jakarta Pulang Lebih Cepat

Seperti yang diketahui, Persija mengirimkan tiga pemainnya untuk Timnas Indonesia yang bermain di Piala AFF 2024. Namun, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- gagal lolos ke babak semifinal. Pasalnya, mereka harus puas berada di posisi ketiga Grup B dengan empat poin.

Karena hasil itu, Timnas Indonesia dipastikan gugur. Para pemain pun akhirnya dipulangkan ke klub masing-masing, termasuk ke Persija Jakarta.

Persija Jakarta pun memamerkan foto-foto di media sosial saat ketiga pemainnya begitu ceria berlatih dengan rekan setimnya.

"Kembali dari Tugas Negara," tulis Persija di laman Instagramnya @persija, Selasa (24/12/2024).

Sesi latihan Persija Jakarta

2. Amunisi Tambahan untuk Lawan Malut United.

Kehadiran pemain itu akan menambah kekuatan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- dalam Liga 1 2024-2025. Sebab, sang pelatih Carlos Pena akan lebih leluasa menyiapkan skema tim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
