Bicara Bursa Transfer Liga 1, Carlos Pena Mau Persija Jakarta Datangkan Pemain Baru

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena memberitahukan dirinya kini tengah berdiskusi dengan manajemen klub untuk mengetahui apakah ada dana untuk belanja pemain atau tidak. Sebab Carlos Pena mau mendatangkan pemain baru yang sekiranya bisa memperkuat Macan Kemayoran di sisa Liga 1 2024-2025.

Seperti diketahui, bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025 telah dibuka sejak Kamis 19 Desember 2024. Adapun jendela transfer itu akan ditutup pada 15 Januari 2025 mendatang.

Sejumlah klub pun saat ini sudah mulai bergerak untuk mendatangkan pemain baru. Itu semua agar performa mereka dapat meningkat di putaran kedua Liga 1 2024-2025. Kendati begitu, Persija Jakarta terpantau masih pasif di bursa transfer.

Rumor-rumor yang biasanya bertebaran di media sosial pun masih sepi. Hal ini tentu membuat para fans klub berjuluk Macan Kemayoran itu penasaran akan seperti apa geliat tim kebanggaannya di bursa transfer.

Terkait hal itu, Pena mengungkapkan bahwa sejatinya dia sudah memikirkan soal aktivitas Persija Jakarta di bursa transfer. Juru taktik asal Spanyol itu mengungkapkan masih dalam tahap diskusi dengan manajemen terkait anggaran yang tersedia.

“Tentu saja, kami sudah berdiskusi dengan manajemen untuk melihat seperti apa anggaran yang tersedia,” kata Pena usai laga kontra PSS Sleman, dikutip Selasa (24/12/2024).

“Apakah kami bisa mendatangkan beberapa pemain untuk memperkuat tim atau tidak. Kami sedang dalam tahap diskusi,” sambungnya.