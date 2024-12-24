Persib Bandung Terus Pepet Ketat Persebaya Surabaya di Puncak Klasemen Liga 1 2024-2025, Begini Reaksi Beckham Putra

BANDUNG – Persib Bandung terus pepet ketat Persebaya Surabaya di puncak klasemen Liga 1 2024-2025. Hal ini disambut gembira penggawa Persib Bandung, Beckham Putra.

Beckham mengaku senang timnya terus memepet Persebaya yang kini menempati puncak klasemen Liga 1 2024-2025 dengan 37 poin. Sementara itu, Persib di posisi kedua dengan mengumpulkan 35 poin.

Torehan 35 poin didapat Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- usai meraih kemenangan 3-1 atas Persita Tangerang pada akhir pekan lalu. Tepatnya, laga itu berlangsung di Stadion Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 22 Desember 2024.

Beckham Putra mengatakan timnya sejauh ini cukup konsisten dalam mengarungi Liga 1 2024-2025. Pasalnya, Persib masih mempertahankan status sebagai tim belum menelan kekalahan sampai dengan pekan ke-16.

"Ini tiga poin yang penting untuk ke depannya karena kita semakin dekat dengan Persebaya," kata Beckham, dilansir dari laman Persib, Selasa (24/12/2024).