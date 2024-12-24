Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Terus Pepet Ketat Persebaya Surabaya di Puncak Klasemen Liga 1 2024-2025, Begini Reaksi Beckham Putra

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |04:14 WIB
Persib Bandung Terus Pepet Ketat Persebaya Surabaya di Puncak Klasemen Liga 1 2024-2025, Begini Reaksi Beckham Putra
Beckham Putra kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung terus pepet ketat Persebaya Surabaya di puncak klasemen Liga 1 2024-2025. Hal ini disambut gembira penggawa Persib Bandung, Beckham Putra.

Beckham mengaku senang timnya terus memepet Persebaya yang kini menempati puncak klasemen Liga 1 2024-2025 dengan 37 poin. Sementara itu, Persib di posisi kedua dengan mengumpulkan 35 poin.

Persib Bandung

Torehan 35 poin didapat Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- usai meraih kemenangan 3-1 atas Persita Tangerang pada akhir pekan lalu. Tepatnya, laga itu berlangsung di Stadion Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 22 Desember 2024.

Beckham Putra mengatakan timnya sejauh ini cukup konsisten dalam mengarungi Liga 1 2024-2025. Pasalnya, Persib masih mempertahankan status sebagai tim belum menelan kekalahan sampai dengan pekan ke-16.

"Ini tiga poin yang penting untuk ke depannya karena kita semakin dekat dengan Persebaya," kata Beckham, dilansir dari laman Persib, Selasa (24/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661243/cristiano-ronaldo-targetkan-1000-gol-sebelum-pensiun-apa-bisa-xdx.webp
Cristiano Ronaldo Targetkan 1.000 Gol sebelum Pensiun, Apa Bisa?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/striker_as_roma_artem_dovbyk.jpg
Artem Dovbyk Tolak Mentah-Mentah Premier League, Pilih Setia bersama AS Roma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement