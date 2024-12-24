Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Menang 3-1 atas PSS Sleman, Carlos Pena Akui Hasil Manis Tak Luput dari Peran The Jakmania

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |01:26 WIB
Persija Jakarta Menang 3-1 atas PSS Sleman, Carlos Pena Akui Hasil Manis Tak Luput dari Peran The Jakmania
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta menang 3-1 atas PSS Sleman di Liga 1 2024-2025. Pelatih Persija, Carlos Pena, pun bersyukur dengan pencapaian manis itu. Menurutnya, kemenangan ini bisa diraih tak luput dari peran The Jakmania -sebutan suporter Persija.

Ya, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menang dengan skor meyakinkan 3-1 di Jakarta International Stadium, Sabtu 21 Desember 2024. Setelah sempat tertinggal lewat gol Gustavo Tocantins, Persija Jakarta sukses membalikkan keadaan lewat tiga gol yang diborong Gustavo Almeida.

Persija Jakarta vs PSS Sleman

Carlos Pena mengakui bahwa Persija Jakarta sangat susah payah untuk bisa meraih kemenangan atas PSS Sleman. Juru taktik asal Spanyol itu sangat mengapresiasi kerja keras yang dilakukan anak asuhnya yang tampil ngotot untuk meraup poin penuh di hadapan The Jakmania.

"Ya, pertandingan hari ini sangat sulit bagi kami karena mereka mencetak gol pertama dalam transisi,” kata Carlos Pena dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Selasa (24/12/2024).

“Setelah itu, kami terus menekan, mencoba, dan menciptakan peluang. Mudah untuk kehilangan keseimbangan, kehilangan gairah, dan kehilangan pikiran dalam situasi seperti itu," lanjutnya.

"Saya pikir tim saya bermain dengan sangat baik. Kami terus menekan dengan teratur, kami menciptakan cukup banyak peluang untuk mencetak gol sebelumnya. Namun, jika Anda tidak mencetak gol dalam sepak bola, itu sulit," tutur Carlos Pena.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661313/pelatih-timnas-futsal-indonesia-kecam-permainan-kasar-thailand-di-final-piala-aff-u16-2025-wjh.webp
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kecam Permainan Kasar Thailand di Final Piala AFF U-16 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/jakarta_international_stadium.jpg
Persija Terlunta-lunta, JIS Jawab dengan Proyek Nursery Rumput
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement