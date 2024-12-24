Persija Jakarta Menang 3-1 atas PSS Sleman, Carlos Pena Akui Hasil Manis Tak Luput dari Peran The Jakmania

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta menang 3-1 atas PSS Sleman di Liga 1 2024-2025. Pelatih Persija, Carlos Pena, pun bersyukur dengan pencapaian manis itu. Menurutnya, kemenangan ini bisa diraih tak luput dari peran The Jakmania -sebutan suporter Persija.

Ya, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menang dengan skor meyakinkan 3-1 di Jakarta International Stadium, Sabtu 21 Desember 2024. Setelah sempat tertinggal lewat gol Gustavo Tocantins, Persija Jakarta sukses membalikkan keadaan lewat tiga gol yang diborong Gustavo Almeida.

Carlos Pena mengakui bahwa Persija Jakarta sangat susah payah untuk bisa meraih kemenangan atas PSS Sleman. Juru taktik asal Spanyol itu sangat mengapresiasi kerja keras yang dilakukan anak asuhnya yang tampil ngotot untuk meraup poin penuh di hadapan The Jakmania.

"Ya, pertandingan hari ini sangat sulit bagi kami karena mereka mencetak gol pertama dalam transisi,” kata Carlos Pena dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Selasa (24/12/2024).

BACA JUGA: Persija Jakarta Keberatan Ondrej Kudela Dapat Sanksi Tambahan dari Komdis PSSI

“Setelah itu, kami terus menekan, mencoba, dan menciptakan peluang. Mudah untuk kehilangan keseimbangan, kehilangan gairah, dan kehilangan pikiran dalam situasi seperti itu," lanjutnya.

"Saya pikir tim saya bermain dengan sangat baik. Kami terus menekan dengan teratur, kami menciptakan cukup banyak peluang untuk mencetak gol sebelumnya. Namun, jika Anda tidak mencetak gol dalam sepak bola, itu sulit," tutur Carlos Pena.