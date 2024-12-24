Respons Bojan Hodak Usai Persib Bandung Menang 3-1 atas Persita Tangerang: Sesuai Prediksi

RESPONS Bojan Hodak usai Persib Bandung menang 3-1 atas Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025. Dia menegaskan bahwa hasil yang didapat sudah sesuai prediksinya.

Ya, Persib Bandung sukses meraih hasil manis saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 22 Desember 2024. Laga dimenangkan dengan skor 3-1.

Meski menang, Bojan Hodak menilai laga tidak berjalan mudah. Sebab, ini merupakan laga keenam dari 25 hari yang dijalani Persib Bandung.

“Tapi, Persita juga kelelahan, jadi tidak dalam kondisi terbaiknya. Jadi di akhir pertandingan, kami tampak bermain lebih baik,” kata Bojan Hodak usai pertandingan.

BACA JUGA: Pelatih Persita Tangerang Anggap Kemenangan Persib Bandung Hanya Keberuntungan

Pelatih asal Kroasia ini membuktikan Persib Bandung berhasil mencetak tiga gol melalui Beckham Putra (8’), David da Silva (38’) dan Tyronne del Pino Ramos (50’). Sedangkan Persita, mereka hanya mampu mencetak satu gol melalui Ryuji Utomo (16’) sehingga laga berakhir 3-1.

“Tapi pada akhirnya yang terpenting adalah tiga poin dan ini hasil yang positif,” tegas Bojan Hodak.

Bojan Hodak membenarkan pergantian pemain baru dilakukan pada menit ke-85. Menurutnya, hal itu dilakukan karena para pemainnya masih terlihat bagus.