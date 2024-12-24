Hasil Inter Milan vs Como 1907 di Liga Italia 2024-2025: Nerazzurri Menang 2-0!

HASIL Inter Milan vs Como 1907 di Liga Italia 2024-2025 akan diulas Okezone. Nerazzurri -julukan Inter Milan- sukses merebut poin penuh usai menang dengan skor 2-0.

Laga Inter Milan vs Como 1907 digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Selasa (24/12/2024) dini hari WIB. Dua gol Inter dicetak oleh Carlos Augusto (48’) dan Marcus Thuram (90+2’).

Jalannya Pertandingan

Duel sengit tersaji di babak pertama. Kedua tim yang sama-sama tampil kuat menciptakan banyak peluang emas untuk mencetak gol.

Sayangnya, semua peluang gagal dimanfaatkan dengan baik. Alhasil, skor 0-0 pun terus mewarnai papan skor hingga akhir babak pertama.

Di babak kedua, Inter Milan baru bangkit. Mereka akhirnya memecah kebuntuan kala laga baru berjalan 3 menit lewat aksi Carlos Augusto.

Augusto pemain berhasil menyambut umpan ciamik dari Hakan Calhanoglu kala itu hingga melanjutkannya menjadi gol. Inter Milan unggul 1-0.

Tertinggal, Como 1907 tak tinggal diam. Mereka berusaha mencetak gol balasan demi menjaga asa merebut poin dalam lawarannya ke markas Inter Milan.

Sejumlah peluang emas pun didapat untuk mencetak gol. Sayangnya, lini pertahanan Inter tampil solid. Yann Sommer pun bisa mengawal gawangnya dengan begitu baik. Alhasil, mereka masih terus tertinggal.