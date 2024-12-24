Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Inter Milan vs Como 1907 di Liga Italia 2024-2025: Nerazzurri Menang 2-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |05:41 WIB
Hasil Inter Milan vs Como 1907 di Liga Italia 2024-2025: Nerazzurri Menang 2-0!
Laga Inter Milan vs Como 1907. (Foto: Inter Milan)
A
A
A

HASIL Inter Milan vs Como 1907 di Liga Italia 2024-2025 akan diulas Okezone. Nerazzurri -julukan Inter Milan- sukses merebut poin penuh usai menang dengan skor 2-0.

Laga Inter Milan vs Como 1907 digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, pada Selasa (24/12/2024) dini hari WIB. Dua gol Inter dicetak oleh Carlos Augusto (48’) dan Marcus Thuram (90+2’).

Inter Milan vs Como 1907

Jalannya Pertandingan

Duel sengit tersaji di babak pertama. Kedua tim yang sama-sama tampil kuat menciptakan banyak peluang emas untuk mencetak gol.

Sayangnya, semua peluang gagal dimanfaatkan dengan baik. Alhasil, skor 0-0 pun terus mewarnai papan skor hingga akhir babak pertama.

Di babak kedua, Inter Milan baru bangkit. Mereka akhirnya memecah kebuntuan kala laga baru berjalan 3 menit lewat aksi Carlos Augusto.

Augusto pemain berhasil menyambut umpan ciamik dari Hakan Calhanoglu kala itu hingga melanjutkannya menjadi gol. Inter Milan unggul 1-0.

Tertinggal, Como 1907 tak tinggal diam. Mereka berusaha mencetak gol balasan demi menjaga asa merebut poin dalam lawarannya ke markas Inter Milan.

Sejumlah peluang emas pun didapat untuk mencetak gol. Sayangnya, lini pertahanan Inter tampil solid. Yann Sommer pun bisa mengawal gawangnya dengan begitu baik. Alhasil, mereka masih terus tertinggal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661313/pelatih-timnas-futsal-indonesia-kecam-permainan-kasar-thailand-di-final-piala-aff-u16-2025-wjh.webp
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kecam Permainan Kasar Thailand di Final Piala AFF U-16 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/christopher_nkunku_merayakan_golnya_saat_ac_milan.jpg
Terancam Ditinggal Nkunku, AC Milan Siapkan Daftar Pengganti Fantastis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement