BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Puas di Serie A, Jay Idzes Bermimpi Jajal Liga Inggris: Kompetisi Terbaik!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |15:43 WIB
Tak Puas di Serie A, Jay Idzes Bermimpi Jajal Liga Inggris: Kompetisi Terbaik!
Jay Idzes mengaku ingin menjajal Liga Inggris (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

JAY Idzes bermimpi menjajal Liga Inggris suatu hari nanti. Namun, untuk saat ini, dirinya fokus membela Venezia FC.

Idzes menyampaikan ketertarikan itu saat menjadi bintang tamu di acara siniar Thom Haye yang bertajuk The Haye Way. Dalam perbincangannya itu, The Professor bertanya kepada kompatriotnya itu soal tujuan yang ingin dicapainya.

Jay Idzes

Tanpa ragu Idzes menjawab saat ini fokusnya adalah membawa Venezia untuk tetap bertahan di Liga Italia. Selain itu, bek berusia 24 tahun itu sangat ingin mewujudkan mimpinya membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

“Sejujurnya, saya benar-benar harus melihat dimana akhir perjalanan ini untuk saya. Misalnya di tahun ini, saya benar-benar fokus pada Venezia dan mencoba untuk tetap bertahan di liga,” kata Idzes dalam kanal Youtube The Haye Way, Senin (23/12/2024).

“Tentu saja, juga dengan tim nasional. Kami memiliki mimpi, tentunya. Dan mungkin di bulan Juni mimpi itu sudah terwujud. Tapi kita harus melihat dulu. Masih ada empat pertandingan yang harus dijalani,” sambung bek berdarah Belanda itu.

Kendati begitu, Idzes mengungkapkan ambisi besarnya. Pemain berpostur jangkung itu mengaku sangat ingin melanjutkan kariernya di Liga Inggris karena menurutnya Premier League adalah kompetisi terbaik di dunia.



      
