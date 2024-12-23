Jay Idzes Ungkap Mimpi Besar Tampil di Piala Dunia Bareng Timnas Indonesia

JAY Idzes mengungkap mimpi besar dalam karier sepakbolanya yakni tampil di Piala Dunia. Bek Venezia FC itu bermimpi untuk bisa membawa Timnas Indonesia mentas di ajang akbar tersebut.

Idzes mengungkap hal itu saat menjadi bintang tamu di acara siniar milik Thom Haye yang bertajuk The Haye Way. Ia mengaku punya beberapa mimpi besar dalam kariernya, di mana salah satunya adalah bermain bersama Timnas Indonesia di Piala Dunia.

“Saya memiliki beberapa mimpi, tentu saja. Misalnya, salah satu mimpi saya adalah bermain di Piala Dunia bersama Indonesia. Itu adalah mimpi terbesar saya,” kata Idzes, dikutip dari kanal Youtube The Haye Way, Senin (23/12/2024).

Timnas Indonesia memiliki peluang untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Saat ini, Skuad Garuda sedang berjuang di fase Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka duduk di posisi tiga dengan koleksi enam poin dari enam laga yang telah dimainkan.

Idzes selalu memikirkan mimpi membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Bahkan untuk sekadar memikirkannya saja, ia mengaku ada perasaan luar biasa yang selalu menyelimutinya.

“Saat saya berada di kamar, biasanya saya sekamar dengan Ragnar (Oratmangoen), kami sering membicarakannya. Perasaan yang Anda dapatkan saat memikirkannya itu luar biasa, padahal kami bahkan belum melakukannya,” tutur Idzes.

“Kami bahkan belum mencapai apa pun. Tapi hanya memikirkan hal itu saja sudah memberi perasaan yang luar biasa. Jadi, itu tentu mimpi terbesar saya,” sambung pemain kelahiran Belanda itu.