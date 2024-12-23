Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Ungkap Mimpi Besar Tampil di Piala Dunia Bareng Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |04:40 WIB
Jay Idzes Ungkap Mimpi Besar Tampil di Piala Dunia Bareng Timnas Indonesia
Jay Idzes terang-terangan menyebut impian besar mengantar Timnas Indonesia ke Piala Dunia (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

JAY Idzes mengungkap mimpi besar dalam karier sepakbolanya yakni tampil di Piala Dunia. Bek Venezia FC itu bermimpi untuk bisa membawa Timnas Indonesia mentas di ajang akbar tersebut.

Idzes mengungkap hal itu saat menjadi bintang tamu di acara siniar milik Thom Haye yang bertajuk The Haye Way. Ia mengaku punya beberapa mimpi besar dalam kariernya, di mana salah satunya adalah bermain bersama Timnas Indonesia di Piala Dunia.

Jay Idzes mengawal Dusan Vlahovic di laga Juventus vs Venezia (Foto: Instagram/@jayidzes)

“Saya memiliki beberapa mimpi, tentu saja. Misalnya, salah satu mimpi saya adalah bermain di Piala Dunia bersama Indonesia. Itu adalah mimpi terbesar saya,” kata Idzes, dikutip dari kanal Youtube The Haye Way, Senin (23/12/2024).

Timnas Indonesia memiliki peluang untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Saat ini, Skuad Garuda sedang berjuang di fase Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka duduk di posisi tiga dengan koleksi enam poin dari enam laga yang telah dimainkan.

Idzes selalu memikirkan mimpi membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Bahkan untuk sekadar memikirkannya saja, ia mengaku ada perasaan luar biasa yang selalu menyelimutinya.

“Saat saya berada di kamar, biasanya saya sekamar dengan Ragnar (Oratmangoen), kami sering membicarakannya. Perasaan yang Anda dapatkan saat memikirkannya itu luar biasa, padahal kami bahkan belum melakukannya,” tutur Idzes.

“Kami bahkan belum mencapai apa pun. Tapi hanya memikirkan hal itu saja sudah memberi perasaan yang luar biasa. Jadi, itu tentu mimpi terbesar saya,” sambung pemain kelahiran Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1660855/hasil-liga-inggris-tottenham-hotspur-sikat-crystal-palace-di-derbi-london-xlb.webp
Hasil Liga Inggris: Tottenham Hotspur Sikat Crystal Palace di Derbi London
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/kapten_liverpool_virgil_van_dijk.jpg
Virgil van Dijk Bongkar Masalah Serius di Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement