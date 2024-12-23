Marselino Ferdinan Minta Maaf Gagal Bawa Timnas Indonesia Berprestasi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

SOLO – Gelandang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, meminta maaf usai tersingkir di fase grup Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia berterima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan.

Timnas Indonesia kalah tipis 0-1 dari Timnas Filipina lewat gol penalti Martin Kristensen (63’) di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB. Sebenarnya, Skuad Garuda tampil cukup oke sejak menit awal sampai akhirnya goyah setelah Muhammad Ferarri diganjar kartu merah di menit ke-42.

Kemudian nasib sial didapat Timnas Indonesia pada menit ke-63 karena wasit menunjuk titik putih usai Dony Tri Pamungkas dinilai melakukan handball. Tim Merah Putih yang kalah jumlah pemain, pada akhirnya tak mampu mencetak gol penyama kedudukan.

Kekalahan ini sekaligus membuat Timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal. Mewakili pemain, Marselino meminta maaf kepada seluruh suporter yang hadir langsung ke stadion mau pun tidak atas kegagalan itu.

BACA JUGA: Girangnya Pelatih Filipina Usai Singkirkan Timnas Indonesia dari Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

“Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya,” kata Marselino usai pertandingan, dikutip Senin (23/12/2024).

“Kami minta maaf atas segala suatu di turnamen ini, kami akan mencoba lebih baik lagi. Semoga bisa lebih baik kedepannya dan evaluasi lagi,” lanjut gelandang Oxford United itu.