Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala AFF 2024: Timnas Indonesia Tersingkir di Fase Grup, Shin Tae-yong Minta Suporter Tetap Beri Dukungan

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |00:07 WIB
Piala AFF 2024: Timnas Indonesia Tersingkir di Fase Grup, Shin Tae-yong Minta Suporter Tetap Beri Dukungan
Shin Tae-yong berharap Timnas Indonesia tetap didukung usai hasil buruk di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO - Timnas Indonesia resmi tersingkir dari Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Shin Tae-yong meminta suporter untuk tetap percaya timnya bisa terbang tinggi di ajang lain.

Timnas Indonesia tersingkir dari turnamen yang dulu bernama Piala AFF setelah dikalahkan Timnas Filipina 0-1 di laga terakhir fase grup. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Susunan pemain Timnas Filipina (Foto: Instagram/@pmnft_official)

Skuad Garuda yang bermain dengan 10 orang sejak menit ke-42 harus tunduk di kandang sendiri. Mereka kalah lewat gol tunggal Bjorn Martin Kristensen (63’) yang dicetak lewat titik putih.

Hasil ini membuat Timnas Indonesia berada di urutan ketiga klasemen akhir Grup B. Tim Merah Putih hanya berhasil mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan.

Selepas pertandingan, Shin mengakui timnya kalah kualitas ketimbang tim lain. Apalagi diketahui, Timnas Indonesia hanya membawa pemain muda di turnamen kali ini.

"Skuad hari ini memang akan ke Piala Asia U-23 dan SEA Games jadi tak perlu khawatir apalagi kami lawan tim senior berbagai negara," kata Shin dalam konferensi pers pasca pertandingan, dikutip Senin (23/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/50/1660953/ko-dari-anthony-joshua-jake-paul-dinilai-masih-jadi-penantang-gelar-dunia-urq.webp
KO dari Anthony Joshua, Jake Paul Dinilai Masih Jadi Penantang Gelar Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/timnas_futsal_indonesia_u_16_juara_piala_aff_futsa.jpg
Ini Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia U-16 Juara Piala AFF 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement