Piala AFF 2024: Timnas Indonesia Tersingkir di Fase Grup, Shin Tae-yong Minta Suporter Tetap Beri Dukungan

Shin Tae-yong berharap Timnas Indonesia tetap didukung usai hasil buruk di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)

SOLO - Timnas Indonesia resmi tersingkir dari Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Shin Tae-yong meminta suporter untuk tetap percaya timnya bisa terbang tinggi di ajang lain.

Timnas Indonesia tersingkir dari turnamen yang dulu bernama Piala AFF setelah dikalahkan Timnas Filipina 0-1 di laga terakhir fase grup. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Skuad Garuda yang bermain dengan 10 orang sejak menit ke-42 harus tunduk di kandang sendiri. Mereka kalah lewat gol tunggal Bjorn Martin Kristensen (63’) yang dicetak lewat titik putih.

Hasil ini membuat Timnas Indonesia berada di urutan ketiga klasemen akhir Grup B. Tim Merah Putih hanya berhasil mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan.

Selepas pertandingan, Shin mengakui timnya kalah kualitas ketimbang tim lain. Apalagi diketahui, Timnas Indonesia hanya membawa pemain muda di turnamen kali ini.

"Skuad hari ini memang akan ke Piala Asia U-23 dan SEA Games jadi tak perlu khawatir apalagi kami lawan tim senior berbagai negara," kata Shin dalam konferensi pers pasca pertandingan, dikutip Senin (23/12/2024).