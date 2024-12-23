Pelatih Persita Tangerang Ungkap Hal Positif Usai Kalah 1-3 dari Persib Bandung

BANDUNG - Pelatih Persita Tangerang, Fabio Lefundes kecewa timnya kalah 1-3 dari Persib Bandung di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Minggu 22 Desember 2024. Meski begitu, Fabio Lefundes tetap menemukan hal positif dari kekalahan 1-3 yang diterima Persita di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tersebut.

Satu-satunya gol Pendekar Cisadane -julukan Persita- dicetak Ryuji Utomo pada menit ke-16. Sementara itu, tiga gol Persib ditorehkan oleh Beckham Putra menit 9, David da Silva menit 38, dan Tyronne del Pino menit 51.

Fabio Lefundes mengatakan tim asuhanya sudah bekerja keras sepanjang 90 menit permainan. Namun, sayangnya Persita tidak berhasil mencuri poin dari tangan tim tuan rumah.

Meski begitu, Fabio Lefundes tetap memuji anak buahnya. Menurut sang pelatih, itu jelas menjadi hal positif karena Persita memperlihatkan semangat pantang menyerah.

"Saya bangga dengan pemain yang tidak pernah menyerah, main bagus mereka," kata Fabio Lefundes dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (23/12/2024).

Pelatih berusia 52 tahun itu mengatakan jika meraih poin sebenarnya Persita akan memperbaiki posisi di papan klasemen. Namun, dia tidak terlalu kecewa dengan hasil itu karena Persita akan berbenah diri agar lebih baik ke depan.