Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persita Tangerang Ungkap Hal Positif Usai Kalah 1-3 dari Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |17:25 WIB
Pelatih Persita Tangerang Ungkap Hal Positif Usai Kalah 1-3 dari Persib Bandung
Pelatih Persita Tangerang, Fabio Lefundes. (Foto: Instagram/persita.official)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persita Tangerang, Fabio Lefundes kecewa timnya kalah 1-3 dari Persib Bandung di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Minggu 22 Desember 2024. Meski begitu, Fabio Lefundes tetap menemukan hal positif dari kekalahan 1-3 yang diterima Persita di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tersebut.

Satu-satunya gol Pendekar Cisadane -julukan Persita- dicetak Ryuji Utomo pada menit ke-16. Sementara itu, tiga gol Persib ditorehkan oleh Beckham Putra menit 9, David da Silva menit 38, dan Tyronne del Pino menit 51.

Fabio Lefundes mengatakan tim asuhanya sudah bekerja keras sepanjang 90 menit permainan. Namun, sayangnya Persita tidak berhasil mencuri poin dari tangan tim tuan rumah.

Meski begitu, Fabio Lefundes tetap memuji anak buahnya. Menurut sang pelatih, itu jelas menjadi hal positif karena Persita memperlihatkan semangat pantang menyerah.

Persib Bandung vs Persita Tangerang

"Saya bangga dengan pemain yang tidak pernah menyerah, main bagus mereka," kata Fabio Lefundes dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (23/12/2024).

Pelatih berusia 52 tahun itu mengatakan jika meraih poin sebenarnya Persita akan memperbaiki posisi di papan klasemen. Namun, dia tidak terlalu kecewa dengan hasil itu karena Persita akan berbenah diri agar lebih baik ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661247/timnas-futsal-u19-indonesia-raih-runner-up-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-kkj.webp
Timnas Futsal U19 Indonesia Raih Runner Up ASEAN U19 Boy's Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/bri_resmi_gandang_barcelona.jpg
BRI Resmi Gandeng Barcelona hingga 2027, 29 Juta Fans Indonesia Jadi Kunci Kerja Sama Raksasa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement