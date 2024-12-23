Usai Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Filipina di Piala AFF 2024, Madura United Resmi Lepas Christian Rontini

MADURA United resmi lepas Christian Rontini. Kabar ini diumumkan usai Christian Rontini bawa Timnas Filipina menang 0-1 atas Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

Kabar ini dikonfirmasi Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB), Annisa Zhafarina,. Dia mengatakan Madura United resmi melepas pemain Filipina, Christian Rontini, itu agar sang pemain mendapat menit bermain lebih banyak.

Sejak direkrut, Rontini belum mampu bermain reguler bersama skuat berjuluk Laskar Sape Kerrab ini. Hingga pekan ke-16 Liga 1 2024-2025, dia hanya bermain enam kali dan menyumbang dua assist.

Meski minim jam bermain, Rontino tetap menjadi bagian dari Timnas Filipina dalam Piala AFF 2024. Tim itu pun berhasil menang atas Timnas Indonesia dengan skor 0-1 dalam laga pamungkas Grup B di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024.

Annisa Zhafarina berharap, Rontini bisa mendapat menit bermain lebih banyak di klub barunya. Dia berterima kasih karena Rontini terus berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Madura United.