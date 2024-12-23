Manchester United Tumbang 0-3 dari Bournemouth, Ruben Amorim Ungkap Sosok yang Wajib Disalahkan

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Ruben Amorim tahu siapa sosok yang wajib disalahkan atas tumbangnya Setan Merah dari Bournemouth di pekan ke-17 Liga Inggris 2024-2025. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, dirinyalah yang layak untuk disalahkan karena telah gagal membantu Man United bangkit dan memetik kemenangan.

Ya, lagi-lagi Amorim gagal memberikan Man United kemenangan. Setelah kalah 3-4 dari Tottenham Hotspur di perempatfinal Piala Liga Inggris 2024-2025, kini Setan Merah justru kalah di kandang sendiri saat memainkan laga lanjutan Liga Inggris.

Bermain di Stadion Old Trafford, Man United dibuat babak belur dengan tiga gol tanpa balas. Tiga gol Bournemouth dicetak oleh Dean Huijsen (29’), Justin Kluivert (61’), dan Antoine Semenyo (63’).

Dalam laga tersebut, Man United sejatinya mampu tampil dominan. Namun, tak ada peluang yang benar-benar membahayakan gawang Bournemouth, dan buruknya lini pertahanan membuat tim tamu itu sukses menjebol gawang Man United kawalan Andre Onana sebanyak tiga kali.

Usai laga, Amorim enggan menyalahkan pemainnya. Menurut mantan juru taktik Sporting Lisbon itu, kekalahan Man United dari The Cherries murni karena kesalahannya.

“Melatih mereka adalah tanggung jawab saya. Tentu saja kami ingin berkembang dan saat ini, segalanya menjadi jauh lebih sulit. Klub seperti Manchester United kalah 0-3 di kandang sendiri, itu sangat sulit bagi semua orang,” jelas Amorim, dilansir dari Express, Senin (23/12/2024).