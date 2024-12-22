Advertisement
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Satu-satunya Pelatih Jebolan Piala Dunia yang Gagal Lolos Semifinal Piala AFF

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |09:06 WIB
Shin Tae-yong Satu-satunya Pelatih Jebolan Piala Dunia yang Gagal Lolos Semifinal Piala AFF
Shin Tae-yong gagal meloloskan Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong satu-satunya pelatih jebolan Piala Dunia yang gagal meloloskan skuad asuhannya ke semifinal Piala AFF. Lantas, ada berapa pelatih jebolan Piala Dunia yang pernah menangani tim nasinoal di Piala AFF?

Tercatat ada empat pelatih jebolan Piala Dunia yang kemudian beraksi di Piala AFF sebagai juru taktik. Mereka ialah Park Hang-seo, Sven Goran-Eriksson, Milovan Rajevac dan Shin Tae-yong. Park Hang-seo pernah menjadi asisten pelatih Guus Hiddink saat Timnas Korea Selatan menembus semifinal Piala Dunia 2002.

Sven-Goran Eriksson saat melatih Timnas Filipina di Piala AFF 2018

(Sven-Goran Eriksson saat melatih Timnas Filipina di Piala AFF 2018)

Sementara mendiang Sven-Goran Eriksson meloloskan Timnas Inggris ke perempatfinal Piala Dunia 2002 dan 2006. Bagaimana dengan Milovan Rajevac? Pelatih asal Serbia ini membawa Ghana mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya lolos ke perempatfinal Piala Dunia (2010).

Terakhir tentunya ada Shin Tae-yong yang mengalahkan Jerman di fase grup Piala Dunia 2018, meski akhirnya Timnas Korea Selatan gagal lolos ke 16 besar. Lantas, bagaimana dengan pencapaian nama-nama di atas saat berkiprah di Piala AFF?

Park Hang-seo membawa Timnas Vietnam juara Piala AFF 2018, lolos ke semifinal 2020 dan runner-up edisi 2022. Sementara Milovan Rajevac membawa tim lapis kedua Thailand melaju ke semifinal Piala AFF 2018.

Bagaimana dengan Sven-Goran Eriksson? Ia membawa mayoritas pemain naturalisasi Timnas Filipina lolos ke semifinal Piala AFF 2018. Terakhir, Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia finis runner-up di edisi 2020, semifinal (2022) dan fase grup (2020).

Halaman:
1 2
      
