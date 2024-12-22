Shin Tae-yong Ulangi Era Kegelapan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024: Kalau Pemain Senior Saya Pastikan Juara!

SHIN Tae-yong mengulangi era kegelapan Timnas Indonesia yang terjadi pada 2018 di Piala AFF 2024. Saat itu, Timnas Indonesia yang ditangani Bima Sakti hanya mendapatkan empat poin dari empat pertandingan Grup B Piala AFF 2018.

Bermodalkan pemain-pemain naturalisasi seperti Beto Goncalves hingga Stefano Lilipaly, Timnas Indonesia kalah 1-4 dari Thailand, dihajar Singapura 0-1, imbang 0-0 dengan Filipina dan cuma menang 3-1 atas Timor Leste.

(Beto Goncalves (tengah), penyerang Timnas Indonesia di Piala AFF 2018. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Singkat kata, Timnas Indonesia cuma finis di posisi empat Grup B Piala AFF 2018 dengan empat angka. Saat itu, Thailand dan Filipina yang finis di posisi satu dan dua Grup B dan berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2018.

Enam tahun berlalu, hasil buruk kembali dialami Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dari empat pertandingan Grup B Piala AFF 2024, Timnas Indonesia hanya mendapatkan empat poin, hasil menang atas Myanmar dan imbang kontra Laos.

Jika dibandingkan memang skuad yang turun berbeda. Di Piala AFF 2018, Timnas Indonesia bermaterikan pemain senior.

Namun, untuk Piala AFF 2024, pemain yang turun merupakan personel U-22. Shin Tae-yong pun membuat pengandaian. Ia optimistis Timnas Indonesia juara Piala AFF 2024 jika para pemain senior yang turun di ajang dua tahunan ini.