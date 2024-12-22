Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kagumnya Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha dengan Fasilitas Unggul FC Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |04:39 WIB
Kagumnya Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha dengan Fasilitas Unggul FC Malang
Ratu Tisha Destria kagum dengan fasilitas milik Unggul FC (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG – Wakil Ketua Umum PSSI (Waketum PSSI), Ratu Tisha Destria, dibuat kagum dengan fasilitas di markas tim Unggul FC di Kota Malang. Ia mendatangi Unggul Sport Center (USC) beberapa waktu lalu.

Ratu Tisha yang didampingi Owner Unggul FC, Nicola Reza, dan istrinya Momo eks vokalis Geisha, melihat fasilitas sport center tersebut. Di sana, tersedia lapangan futsal, mini soccer, lapangan tenis, badminton, panjat tebing, dan fasilitas penunjang seperti gym, lklinik, dan fisioterapis.

Unggul FC (Foto: Instagram/@unggulfcmalang)

"Saya sangat kagum. Itu komitmen yang luar biasa dari owner. Ini bukan hal yang bisa dianggap biasa-biasa saja. Di satu sisi bangun fasilitas, tapi di sisi lain benar-benar serius menata fasilitas itu dengan baik," kata Ratu Tisha, saat berkunjung di Malang, dikutip pada Minggu (22/12/2024).

Perempuan berusia 38 tahun itu begitu kagum melihat fasilitas modern, termasuk dari sisi sport science-nya yang coba diterapkan oleh Unggul FC dalam mengelola sebuah tim futsal profesional. Tidak heran lokasi ini dijadikan venue pemusatan latihan Timnas Futsal Indonesia.

"Tata ruangnya, kualitasnya diperhatikan, bahkan gimmick-gimmicknya. Seperti ada ruang gantinya, teaternya, kemudian terasa sekali one stop sport center-nya. Ada fisioterapinya juga, pokoknya lengkaplah ya. Alat gym-nya juga. Jadi, ya engggak semua orang bisa melakukan itu, karena ini bukan sekedar fasilitas, tapi benar-benar melengkapi olahraga itu," jelas Ratu Tisha.

Fasilitas modern itu menjadi secercah harapan Ratu Tisha akan kemajuan futsal Indonesia. Apalagi saat ini liga futsal sudah rutin digulirkan dengan profesional. Harapannya pengelolaan klub futsal juga harus profesional.

Halaman:
1 2
      
