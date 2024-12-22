AFC Pastikan Timnas Indonesia vs Bahrain Digelar di Stadion GBK, PSSI Jamin Keamanan Suporter

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan AFC sudah memastikan venue pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain tak berubah. Federasi siap menjamin keamanan suporter yang hadir.

Laga kontra Bahrain dipastikan akan tetap digelar di Indonesia. Sebelumnya, tempat pertandingan ini dipertanyakan karena lawan sempat meminta pemindahan venue.

Permintaan Federasi Bahrain menyusul kekhawatiran mereka terhadap keamanan pemain dan suporter tamu di Indonesia. Selepas pertandingan yang berakhir 2-2 pada Oktober 2024, netizen Indonesia yang terkenal aktif di media sosial memang melakukan sejumlah protes.

Mereka ramai-ramai memprotes wasit pemimpin pertandingan Ahmed Al Kaf. Federasi hingga beberapa pemain Bahrain pun turut menjadi sasaran kritik netizen Indonesia lewat dunia maya.

Meski demikian, kekhawatiran ini dipatahkan dalam dua laga kandang Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Suporter tamu yang datang disambut ramah oleh Garuda Fans.

Erick mengatakan, AFC telah memastikan laga melawan Bahrain tetap digelar di Indonesia. Melansir rilis resmi PSSI, pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 25 Maret 2025.