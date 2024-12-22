Hasil Liga Inggris 2024-2025 Semalam: Manchester City Kalah Lagi, Arsenal Pesta Gol!

Hasil Liga Inggris 2024-2025 semalam menampilkan kemenangan telak Arsenal 5-1 atas Crystal Palace (Foto: Premier League)

HASIL Liga Inggris 2024-2025 semalam sudah diketahui. Manchester City lagi-lagi menelan kekalahan sementara Arsenal berhasil berpesta gol di markas Crystal Palace.

Rangkaian pekan ke-17 Liga Inggris 2024-2025 dibuka dengan laga antara Aston Villa vs Manchester City di Stadion Villa Park, Birmingham. Duel ini dimainkan Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Tuan rumah berhasil menang dengan skor 2-1 di laga ini. Dua gol Villa disarangkan oleh Jhon Duran (15’) dan Morgan Rogers (65’). Sementara, Man City hanya sanggup membalas lewat Phil Foden (90+3’).

Hasil negatif itu memperpanjang paceklik kemenangan The Citizens. Mereka hanya sekali menang dalam lima laga terakhirnya di Liga Inggris 2024-2025!

Beralih ke laga lain, Newcastle United sukses menghempaskan tuan rumah Ipswich Town dengan skor telak 4-0. Hattrick Alexander Isak (1’, 45+2’, 54’) plus sumbangsih Jacob Murphy 32’) membuahkan kemenangan.

Lalu, Brentford gagal membendung Nottingham Forest yang tengah naik daun. The Bees tumbang 0-2 gara-gara gol Ola Aina (38’) dan Anthony Elanga (51’) di kandang sendiri.