HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2024-2025 Semalam: Manchester City Kalah Lagi, Arsenal Pesta Gol!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |05:39 WIB
Hasil Liga Inggris 2024-2025 Semalam: Manchester City Kalah Lagi, Arsenal Pesta Gol!
Hasil Liga Inggris 2024-2025 semalam menampilkan kemenangan telak Arsenal 5-1 atas Crystal Palace (Foto: Premier League)
A
A
A

HASIL Liga Inggris 2024-2025 semalam sudah diketahui. Manchester City lagi-lagi menelan kekalahan sementara Arsenal berhasil berpesta gol di markas Crystal Palace.

Rangkaian pekan ke-17 Liga Inggris 2024-2025 dibuka dengan laga antara Aston Villa vs Manchester City di Stadion Villa Park, Birmingham. Duel ini dimainkan Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB.

Laga Aston Villa vs Manchester City berakhir 2-1 (Foto: Premier League)

Tuan rumah berhasil menang dengan skor 2-1 di laga ini. Dua gol Villa disarangkan oleh Jhon Duran (15’) dan Morgan Rogers (65’). Sementara, Man City hanya sanggup membalas lewat Phil Foden (90+3’).

Hasil negatif itu memperpanjang paceklik kemenangan The Citizens. Mereka hanya sekali menang dalam lima laga terakhirnya di Liga Inggris 2024-2025!

Beralih ke laga lain, Newcastle United sukses menghempaskan tuan rumah Ipswich Town dengan skor telak 4-0. Hattrick Alexander Isak (1’, 45+2’, 54’) plus sumbangsih Jacob Murphy 32’) membuahkan kemenangan.

Lalu, Brentford gagal membendung Nottingham Forest yang tengah naik daun. The Bees tumbang 0-2 gara-gara gol Ola Aina (38’) dan Anthony Elanga (51’) di kandang sendiri.

Halaman:
1 2
      
