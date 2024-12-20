Hasil Drawing Semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025: Potensi Arsenal vs Liverpool di Partai Puncak!

Hasil drawing semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui (Foto: EFL)

HASIL drawing semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. Potensi terciptanya duel Arsenal melawan Liverpool di partai puncak cukup besar.

Perempatfinal Piala Liga Inggris 2024-2025 telah rampung digelar pada 19-20 Desember. Hasilnya, empat tim melaju ke semifinal yakni Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United.

Undian babak semifinal pun langsung dilakukan seusai laga Tottenham Hotspur vs Manchester United, Jumat (20/12/2024) dini hari WIB. Hasilnya cukup melegakan buat pendukung Arsenal dan Liverpool.

Sebab, kedua kesebelasan tidak akan bertemu di empat besar! Arsenal diundi bertemu dengan Newcastle United sementara Tottenham Hotspur berjumpa Liverpool.

Berbeda dengan babak-babak sebelumnya, semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025 akan dimainkan dalam dua leg. Masing-masing kesebelasan mendapat kesempatan untuk melakoni laga kandang.

Leg pertama dijadwalkan berlangsung 6 Januari 2025 atau 7 Januari dini hari WIB. Sedangkan, leg kedua akan dihelat pada 3 Februari 2025 atau 4 Februari dini hari WIB.