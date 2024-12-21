Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |19:05 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 Malam Ini, Klik di Sini!
Marselino Ferdinan siap bersinar di laga Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan, Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB bisa klik di sini. Laga ini merupakan duel hidup mati bagi Timnas Indonesia dan Filipina.

Timnas Indonesia dan Filipina wajib menang dalam laga ini demi lolos ke semifinal Piala AFF 2024, sambil berharap di laga lain Vietnam menang atau minimal imbang saat menjamu Myanmar.

Timnas Indonesia serius berlatih jelang melawan Filipina malam ini. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia serius berlatih jelang melawan Filipina malam ini. (Foto: PSSI)

Jelang laga malam ini, pelatih Timnas Filipina Albert Capellas, mengeluh. Keluhan ini muncul karena Timnas Filipina main empat kali hanya dalam 12 hari!

Alhasil, stamina para pemainnya tak dalam kondisi terbaik jelang melawan Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas Indonesia justru memiliki waktu istirahat lima hari setelah tumbang 0-1 dari Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024 malam WIB.

Namun, Capellas menjadikan keurgian ini menjadi tambahan motivasi untuk meraup tiga poin. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan, The Azkals siap mati-matian melawan Indonesia.

"Sebagai pelatih saya tidak mengerti ini, saya harus menjaga pemain saya, dan kami harus menjalani 4 pertandingan berturut-turut, hanya berselang beberapa hari saja," kata Albert Capellas dalam konferensi pers jelang pertandingan, dikutip pada Sabtu (21/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192257/ole_romeny_senang_bisa_membela_timnas_indonesia_oleromeny-7BjK_large.jpg
Ole Romeny Curhat ke Media Belanda Jelang Timnas Indonesia Dilatih John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192268/simak_kisah_peter_withe-52TN_large.jpg
Kisah Peter Withe, Mantan Pelatih Timnas Indonesia yang Jadi Pahlawan Aston Villa di Final Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192263/john_herdman_ditargetkan_bawa_timnas_indonesia_lolos_perempatfinal_piala_asia_2027_fifacom-3mD7_large.jpg
Digaji Rp671 Juta per Bulan, John Herdman Ditargetkan Antar Timnas Indonesia Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192246/john_herdman_terima_671_juta_dari_pssi_per_bulan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-hjOz_large.jpg
Segini Gaji John Herdman di Timnas Indonesia, Bisa Beli Rumah di Bekasi Tiap Bulan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660587/hasil-piala-aff-futsal-u16-indonesia-lolos-final-usai-tahan-imbang-thailand-33-ciu.webp
Hasil Piala AFF Futsal U-16: Indonesia Lolos Final usai Tahan Imbang Thailand 3-3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/persija_jakarta_bidik_tiga_poin_kontra_bhayangkara.jpg
Bidik 3 Poin di SUGBK, Persija Ingin Kejar Persib dan Borneo FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement