Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

Marselino Ferdinan siap bersinar di laga Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 malam ini. (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan, Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB bisa klik di sini. Laga ini merupakan duel hidup mati bagi Timnas Indonesia dan Filipina.

Timnas Indonesia dan Filipina wajib menang dalam laga ini demi lolos ke semifinal Piala AFF 2024, sambil berharap di laga lain Vietnam menang atau minimal imbang saat menjamu Myanmar.

(Timnas Indonesia serius berlatih jelang melawan Filipina malam ini. (Foto: PSSI)

Jelang laga malam ini, pelatih Timnas Filipina Albert Capellas, mengeluh. Keluhan ini muncul karena Timnas Filipina main empat kali hanya dalam 12 hari!

Alhasil, stamina para pemainnya tak dalam kondisi terbaik jelang melawan Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas Indonesia justru memiliki waktu istirahat lima hari setelah tumbang 0-1 dari Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024 malam WIB.

Namun, Capellas menjadikan keurgian ini menjadi tambahan motivasi untuk meraup tiga poin. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan, The Azkals siap mati-matian melawan Indonesia.

"Sebagai pelatih saya tidak mengerti ini, saya harus menjaga pemain saya, dan kami harus menjalani 4 pertandingan berturut-turut, hanya berselang beberapa hari saja," kata Albert Capellas dalam konferensi pers jelang pertandingan, dikutip pada Sabtu (21/12/2024).