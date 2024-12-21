Piala AFF 2024: Shin Tae-yong Beri Sinyal Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam Starter di Laga Timnas Indonesia vs Filipina

SOLO – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum menurunkan Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualan secara bersamaan menjadi starter dalam laga-laga Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Keduanya kini berpeluang dimainkan sejak awal saat melawan Timnas Filipina.

Pertemuan kedua tim terjadi dalam laga pamungkas Grup B turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024) malam WIB.

Shin mengatakan Arhan memang diberikan menit main lebih banyak agar semakin berkembang. Hal itu agar sang pemain dapat berkontribusi dengan maksimal saat membela Timnas Indonesia pada Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Untuk Arhan, liganya sudah selesai dan sedang istirahat. Arhan juga dibutuhkan untuk Maret tahun depan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga saya sengaja agar Arhan bisa bermain terus," kata Shin dalam konferensi pers, dilansir Sabtu (21/12/2024).

"Asnawi pun sama, liganya sekarang istirahat, Asnawi juga pemain yang dibutuhkan. Sambil melihat kondisi pemain seperti apa, kadang dimainkan sebagai starter atau pengganti," tambah pria asal Korea Selatan itu.