Hasil Bayern Munich vs RB Leipzig di Bundesliga 2024-2025: Die Roten Lumat Tamunya 5-1

Bayern Munich menang telak 5-1 atas RB Leipzig di pekan ke-15 Bundesliga 2024-2025 (Foto: Bayern Munich)

MUNICH – Hasil Bayern Munich vs RB Leipzig di Bundesliga 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Allianz Arena, Munich, Sabtu (21/12/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor telak 5-1 untuk Die Roten.

Lima gol Bayern disumbang oleh Jamal Musiala (1’), Konrad Laimer (25’), Joshua Kimmich (36’), Leroy Sane (75’), dan Alphonso Davies (78’). Sementara, satu-satunya gol Leipzig dihasilkan Benjamin Sesko (2’).

Jalannya Pertandingan

Serangan kilat langsung dilancarkan Munich usai kickoff. Hasilnya manis. Musiala langsung merobek jala gawang Peter Gulacsi saat laga baru berjalan hitungan detik.

Leipzig mampu membalas dengan cepat. Menerima umpan Lois Openda, Sesko memaksa Daniel Peretz memungut bola dari gawangnya.

Butuh 23 menit bagi Munich untuk kembali unggul. Kali ini Laimer sukses menaklukkan Gulacsi dengan memanfaatkan operan Michael Olise.

Selang 11 menit, skor kembali berubah. Kali ini, Kimmich mengonversi umpan Musiala untuk membawa timnya memimpin 3-1 saat rehat.