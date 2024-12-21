PSSI Dapat Rp31,9 Miliar dari Laba Piala Presiden 2024, Bakal Digunakan untuk Timnas Indonesia

PSSI dapat dana hibah sebesar Rp31,9 miliar dari Piala Presiden 2024 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – PSSI menerima dana segar Rp31,9 miliar dari keuntungan atau laba Piala Presiden 2024. Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan Timnas Indonesia.

Dana tersebut diserahkan langsung oleh Steering Committee Piala Presiden 2024, Maruarar Sirait, secara simbolis kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Jakarta, Kamis 19 Desember 2024 malam WIB, pada Ara -sapaan akrab Maruarar- berharap dana tersebut bisa bermanfaat untuk PSSI.

"Untuk memajukan sepakbola Indonesia itu tidak mudah dan juga tidak murah. Butuh proses," kata Ara dalam sambutannya.

Untuk diketahui, Piala Presiden 2024 mendapatkan dana dari sponsor sebesar Rp81,1 miliar. Kemudian, sebanyak Rp53,3 miliar dana dikeluarkan sepanjang penyelenggaraan sehingga sisanya sekira lebih sekitar Rp31,9 miliar.

Erick mengapresiasi penyerahan laba Piala Presiden 2024 untuk PSSI. Ia menyebut federasi memang membutuhkan banyak biaya untuk program-program Timnas Indonesia dan juga program lainnya.

“Terima kasih ini Pak Ara punya inisiasi. Tidak hanya membantu pendanaan tim nasional karena tim nasional memang kan punya program berat ke depan,” kata Erick.

“Kami sudah hitung dari Rp650-an (miliar) itu memang Rp30-an (miliar) dari sini alokasi dananya. Jadi memang sudah masuk ke slot kami tahun depan,” sambung Menteri BUMN itu.