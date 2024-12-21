Persija Jakarta vs PSS Sleman: Carlos Pena Ingin Beri Kado Manis Ultah ke-27 The Jakmania

Carlos Pena bertekad memberikan hadiah tiga poin untuk The Jakmania pada laga kontra PSS Sleman (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena mengatakan, persiapan timnya sudah cukup matang untuk menghadapi PSS Sleman di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025. Ia bertekad memberi kado manis untuk ulang tahun The Jakmania yang ke-27.

Persija akan berhadapan dengan PSS Sleman di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (21/12/2024) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut akan menjadi momentum spesial bagi Macan Kemayoran. Sebab, mereka akan bermain di depan pendukung sendiri yang baru merayakan ulang tahun.

Ya, The Jakmania diketahui baru merayakan hari jadi ke-27 tahun Kamis 19 Desember 2024. Tak ayal, Persija ingin memberikan kado spesial untuk para suporter.

Pena mengatakan persiapan timnya sudah cukup matang untuk meraup tiga poin dari Super Elang Jawa. Pelatih asal Spanyol itu sudah mengevaluasi tim setelah kekalahan dari Bali United 1-3 pekan lalu.

"Persiapan kali ini sedikit lebih lama dibandingkan jeda pada laga sebelumnya saat melawan Bali United," kata Pena dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (21/12/2024).