Pesan Menyentuh Joel Cornelli Usai Dipecat dari Pelatih Arema FC

MALANG – Joel Cornelli resmi dipecat sebagai pelatih Arema FC. Hasil kurang memuaskan di tiga laga, terutama dua kekalahan melawan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri menjadi pemicunya.

Sang pelatih mengaku menghormati keputusan manajemen yang melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Meski begitu, secara pribadi ia ingin menyelesaikan pekerjaannya.

"Saya harus menghormati keputusan tersebut, setelah evaluasi yang dilakukan pihak klub,” ujar Cornelli, dikutip Sabtu (21/12/2024).

“Tentu saja saya ingin tetap menyelesaikan pekerjaan saya di sini," imbuh pria berusia 57 tahun itu.

"Karena saya yakin dengan pekerjaan yang telah dilakukan, namun sayangnya keputusan telah diambil dan yang tersisa hanyalah menerimanya dan mendoakan semoga sukses di langkah selanjutnya klub Arema," tukas Cornelli.