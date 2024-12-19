Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! Arema FC Pecat Joel Cornelli sebagai Pelatih

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |21:49 WIB
Resmi! Arema FC Pecat Joel Cornelli sebagai Pelatih
Joel Cornelli resmi dipecat sebagai pelatih Arema FC. (Foto: Arema FC)
A
A
A

AREMA FC resmi pecat Joel Cornelli dari kursi pelatih. Kabar ini diumumkan pihak Arema FC pada Kamis (19/12/2024).

Ya, kabar mengejutkan datang usai manajemen Arema FC. Mereka memutuskan memecat Joel Cornelli dari posisi pelatih kepala didasari pada evaluasi bersama yang matang oleh pihak manajemen Singo Edan.

Joel Cornelli

Evaluasi sendiri dilakukan usai Arema mendapat dua kekalahan di laga Derby Jawa Timur melawan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Melawan Persebaya, Arema tumbang 2-3, sementara melawan Persik Kediri Arema kalah tipis 0-1.

"Kami dan coach Joel telah sepakat untuk mengakhiri kerja sama," kata Wiebie Dwi Andriyas, melalui siaran persnya, pada Kamis (19/12/2024).

Menurut Wiebie, keputusan ini diambil menyusul hasil kurang memuaskan tim dalam beberapa pertandingan terakhir, juga karena faktor penting lain yang mempengaruhi kinerja tim. Demi target klub untuk terus bisa bersaing di papan atas, langkah ini pun diambil.

"Klub telah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Joel Cornelli sebagai pelatih kepala. Kami mengucapkan terima kasih atas prestasi dan dedikasinya selama ini," ungkap Wiebie.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/49/1660277/setia-pada-ducati-marc-marquez-diprediksi-takkan-tergiur-tawaran-fantastis-dari-tim-lain-xrh.webp
Setia pada Ducati, Marc Marquez Diprediksi Tak Tergiur Tawaran Fantastis dari Tim Lain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_muda_atalanta_honest_ahanor.jpg
Real Madrid Diam-Diam Bidik Wonderkid 17 Tahun Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement