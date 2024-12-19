Resmi! Arema FC Pecat Joel Cornelli sebagai Pelatih

AREMA FC resmi pecat Joel Cornelli dari kursi pelatih. Kabar ini diumumkan pihak Arema FC pada Kamis (19/12/2024).

Ya, kabar mengejutkan datang usai manajemen Arema FC. Mereka memutuskan memecat Joel Cornelli dari posisi pelatih kepala didasari pada evaluasi bersama yang matang oleh pihak manajemen Singo Edan.

Evaluasi sendiri dilakukan usai Arema mendapat dua kekalahan di laga Derby Jawa Timur melawan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Melawan Persebaya, Arema tumbang 2-3, sementara melawan Persik Kediri Arema kalah tipis 0-1.

"Kami dan coach Joel telah sepakat untuk mengakhiri kerja sama," kata Wiebie Dwi Andriyas, melalui siaran persnya, pada Kamis (19/12/2024).

Menurut Wiebie, keputusan ini diambil menyusul hasil kurang memuaskan tim dalam beberapa pertandingan terakhir, juga karena faktor penting lain yang mempengaruhi kinerja tim. Demi target klub untuk terus bisa bersaing di papan atas, langkah ini pun diambil.

"Klub telah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Joel Cornelli sebagai pelatih kepala. Kami mengucapkan terima kasih atas prestasi dan dedikasinya selama ini," ungkap Wiebie.