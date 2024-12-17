Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Kerap Kebobolan di Menit Akhir, Joel Cornelli Emosi

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |12:28 WIB
Arema FC Kerap Kebobolan di Menit Akhir, Joel Cornelli Emosi
Pelatih Arema FC, Joel Cornelli. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
KEDIRI - Pelatih Arema FC, Joel Cornelli tak senang timnya kerap kebobolan di menit-menit akhir dalam beberapa laga terakhir. Ia pun berharap Arema FC bisa menjaga fokus hingga laga usai sehingga tak ada lagi gol-gol telat yang masuk ke gawang mereka.

Terbaru, Arema FC kalah 0-1 dari Persik Kediri karena gol telat Mohammad Khanafi di menit ke-86. Laga tersebut merupakan pekan ke-15 Lga 1 2024-2025 yang digelar pada Senin 16 Desember 2024.

Gol di menit-menit akhir itu menambah catatan gol menit-menit akhir yang bersarang ke gawang Arema FC. Pasalnya dari tiga pertandingan terakhir Arema FC selalu kebobolan di menit-menit akhir yang berujung kekalahan, ketika melawan Persebaya dan Persik Kediri.

Hal serupa juga dialami ketika ditahan imbang Persis Solo di markas sementaranya. Saat itu Arema FC juga kebobolan di menit 75, karena kesalahan pemain yang berujung gol bunuh diri Pablo Oliveira.

Joel Cornelli menyebut, Arema kerap mengalami kelengahan di akhir ujung laga. Padahal di sepanjang laga, seperti halnya melawan Persik Kediri ini timnya bermain bagus dan menciptakan beberapa peluang.

Persik Kediri vs Arema FC

"Seharusnya bisa dihindari, pemain bisa lebih fokus dan siap di akhir pertandingan. Tapi sepakbola di mana pun bisa juga terjadi," ucap Joel Cornelli, usai laga melawan Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, dikutip Selasa (17/12/2024).

Pelatih asal Brazil itu memfokuskan pembenahan kesalahan yang dilakukan di tiga pertandingan terakhir. Apalagi darı tiga laga terakhir mulai lawan Persebaya, Persis Solo, dan Persik Kediri, nyaris semua gol, terjadi karena kesalahan-kesalahan pemainnya.

"Kami harus bekerja keras lagi (memperbaiki kesalahan) untuk pertandingan berikutnya, supaya lebih siap," ucap pelatih berusia 57 tahun ini.

Telusuri berita bola lainnya
