Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 Besok Malam

RCTI bakal menyiarkan laga Timnas Indonesia vs Filipina secara langsung pada besok malam, Sabtu 21 Desember 2024. Pertandingan penentuan lolos atau tidaknya Garuda ke semifinal Piala AFF 2024 itu akan ditentukan pada pertemuan yang dihelat di Stadion Manahan, Solo tersebut.

Ya, laga Timnas Indonesia vs Filipina di Stadion Manahan besok malam adalah partai penentu untuk memastikan tiket ke semifinal di turnamen yang sekarang dikenal sebagai Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut. Kemenangan akan memastikan Garuda mendapatkan tiket ke semifinal tanpa peduli dengan hasil laga lain, yakni Vietnam vs Myanmar.

Hal itu terjadi karena Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dalam Grup B dengan koleksi 4 poin dari tiga laga. Pertandingan melawan Filipina adalah kesempatan terakhir bagi Garuda untuk mengamankan posisi dua besar.

Sebab kemenangan akan membuat pasukan Shin Tae-yong memiliki 7 poin, jumlah yang sudah cukup mengamankan tiket minimal runner-up. Sekali pun Myanmar menang atas Vietnam dan memiliki 7 poin juga, Garuda tetap unggul dari Myanmar.

Menariknya, hasil imbang juga bisa membawa Timnas Indonesia ke semifinal, asalkan Myanmar kalah dari Vietnam. Jadi, peluang Timnas Indonesia untuk melaju dari fase grup masih sangat terbuka.