HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Jacob Neestrup, Pelatih FC Copenhagen yang Akui Ingin Pertahankan Kevin Diks

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |15:40 WIB
Kisah Jacob Neestrup, Pelatih FC Copenhagen yang Akui Ingin Pertahankan Kevin Diks
Bek FC Copenhagen, Kevin Diks saat bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/kevindiks2)
A
A
A

KISAH Jacob Neestrup, pelatih FC Copenhagen yang akui ingin pertahankan Kevin Diks menarik untuk dibahas. Sebab berbeda dengan sikap manajemen FC Copenhagen yang tak memberikan Diks kontrak baru, Neestrup justru berharap bek Timnas Indonesia itu bertahan hingga musim depan.

Seperti yang diketahui, kontrak Kevin Diks di FC Copenhagen bakal berakhir di akhir Juni 2025. Itu berarti musim 2024-2025 ini akan menjadi tahun terakhir bagi Kevin Diks membela klub asal Denmark tersebut.

Menurut laporan dari Direktur Olahraga FC Copenhagen, Sune Smith-Nielsen, sejatinya pihak mereka sudah memberikan penawaran kontrak baru untuk Kevin Diks. Namun, bek berusia 28 tahun itu tak sepakat karena ada sejumlah syarat yang tak bisa dipenuhi FC Copenhagen.

"Sungguh gila bagi kami mendengarnya karena kami setuju dan melakukan dialog yang baik musim panas ini, di mana kami mengatakan tidak kepada beberapa klub (yang menawar Kevin) dan bersikeras bahwa dia tidak bisa meninggalkan kami," ujar Smith-Nielsen mengutip dari Bold DK, Jumat (20/12/2024).

Kevin Diks

"Kami juga menawarinya perpanjangan kontrak, tapi kami tidak bisa mengakomodasi hal yang dia inginkan, dan itu adalah dialog yang sepenuhnya terbuka dan adil," tambahnya.

Karena negosiasi berjalan alot, Kevin Diks pun kini dikaitkan akan benar-benar meninggalkan FC Copenhagen. Mendengar kabar itu, Neestrup pun kecewa dan berharap FC Copenhagen bisa mempertahankan Kevin Diks.

Halaman:
1 2
      
