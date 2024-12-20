Live di RCTI Malam Hari! Jadwal Timnas Indonesia vs Filipina di Laga Penentu Piala AFF 2024

Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di laga penentuan Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)

LIVE di RCTI malam hari! Jadwal Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di laga penentu Piala AFF 2024.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Seperti sudah disinggung, pertandingan tersebut menjadi penentu.

Saat ini, Indonesia mengemas empat poin dari tiga laga, sementara Filipina mengumpulkan tiga angka. Alhasil, pemenang dari laga ini dipastikan akan melaju ke semifinal Piala AFF 2024.

Indonesia atau Filipina akan menemani Timnas Vietnam yang kemungkinan besar menjadi juara Grup B. Satu tim lain, yakni Timnas Myanmar, juga berpeluang lolos.

Akan tetapi, mereka akan berhadapan dengan Vietnam di kandang lawan pada laga terakhirnya dalam waktu bersamaan. Agak sulit melihat The Golden Star Warriors kalah di markasnya.

Anak asuh Kim Sang-sik sendiri hanya butuh satu poin untuk lolos. Maka dari itu, hanya Indonesia dan Filipina yang berpeluang menemani Vietnam!