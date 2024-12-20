Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Berpotensi Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024 meski Kalahkan Timnas Filipina

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |07:10 WIB
Timnas Indonesia Berpotensi Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024 meski Kalahkan Timnas Filipina
Timnas Indonesia belum tentu lolos semifinal Piala AFF 2024 sekali pun menang melawan Filipina (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia berpotensi gagal lolos semifinal Piala AFF 2024 meski kalahkan Timnas Filipina. Hal itu akan terjadi andai Timnas Myanmar menang atas Timnas Vietnam!

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina akan dihelat di Stadion Manahan, Kota Solo, Sabtu 21 Desember 2024 pukul 20.00 WIB. Di saat bersamaan, Vietnam menjamu Myanmar di Stadion Phu Tho.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Ada pun, klasemen Grup B Piala AFF 2024 saat ini dipuncaki Vietnam dengan nilai tujuh. Lalu, Indonesia dan Myanmar menyusul di posisi 2-3 dengan koleksi empat angka. Filipina duduk di urutan empat dengan tiga poin.

Timnas Indonesia butuh kemenangan untuk lolos ke semifinal. Namun, tiga angka pun belum menjamin Skuad Garuda untuk melaju jika Myanmar mengalahkan Vietnam di Phu Tho! Kok bisa?

Perlu diingat, penentuan posisi di klasemen jika ada dua tim yang memiliki poin sama adalah dengan selisih gol dan produktivitas gol. Namun, jika ada tiga tim dengan kondisi yang serupa, maka penentuan lewat head to head di antara ketiganya. 

Saat ini, Vietnam memiliki selisih gol +4 (6-2). Sementara, Indonesia dan Myanmar identik 0 yakni sama-sama (4-4). Jika Asian Lions menang, maka perhitungannya akan sangat menarik. Ketiga tim akan sama-sama memiliki tujuh poin.

Head to head-nya, Indonesia mengalahkan Myanmar 1-0, Vietnam mengalahkan Tim Merah Putih 1-0. Bila skor di Phu Tho juga berakhir 1-0, maka Indonesia dan Vietnam akan lolos karena unggul head to head dari Myanmar.

Situasi akan rumit jika Indonesia dan Myanmar sama-sama menang dengan skor 2-0. Dengan begitu, ketiga tim akan sama-sama memiliki selisih gol +2 dengan enam gol dan empat kemasukan.

Telusuri berita bola lainnya
