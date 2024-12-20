Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nick Kuipers Dedikasikan Kemenangan Persib Bandung untuk Dedi Kusnandar yang Dibekap Cedera Horor

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |00:05 WIB
Nick Kuipers Dedikasikan Kemenangan Persib Bandung untuk Dedi Kusnandar yang Dibekap Cedera Horor
Kemenangan Persib Bandung atas Barito Putera didedikasikan untuk Dedi Kusnandar (Foto: Persib Bandung/Barly Isham)
A
A
A

YOGYAKARTA – Nick Kuipers mendedikasikan kemenangan Persib Bandung atas Barito Putera untuk Dedi Kusnandar yang dibekap cedera serius. Ia mengakui segenap awak Maung Bandung sedih dengan apa yang dialami Dado -sapaan akrabnya.

Dedi terlihat salah tumpuan saat berebut bola dengan lawan pada laga di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Rabu 18 Desember 2024 malam WIB. Kakinya tertekuk ke belakang hingga harus mendapatkan penanganan khusus dan langsung diboyong ke rumah sakit dengan ambulans.

Dedi Kusnandar

“Kami memenangkan pertandingan ini untuk dirinya (Dedi Kusnandar). Karena kita semua tahu kejadian seperti ini bisa saja terjadi dan ini sangat emosional, karena sangat sedih melihatnya (cedera),” ungkap Nick, dikutip Jumat (20/12/2024).

Kondisi yang dialami Dedi, lanjutnya, memberikan tambahan tenaga untuk para pemain Persib agar bisa mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Sebab, tim bertekad untuk mempersembahkan tiga poin kepada pemain bernomor punggung 11 itu.

“Memang tim kelelahan, seperti yang sudah dikatakan, kami memainkan banyak pertandingan dan melakukan banyak perjalanan juga,” urai Nick.

“Tapi itu memberikan kami kekuatan ekstra, kami ingin menang untuknya, karena dia sudah berada di rumah sakit dan sudah tidak bisa lagi memikirkan kami,” imbuh bek asal Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
