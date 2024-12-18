Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Barito Putera vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Dedi Kusnandar Cedera Serius, Maung Bandung Menang Tipis 2-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |21:13 WIB
Hasil Barito Putera vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Dedi Kusnandar Cedera Serius, Maung Bandung Menang Tipis 2-1!
Laga Barito Putera vs Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

HASIL Barito Putera vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Laga Barito Putera vs Persib Bandung digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jawa Tengah, Rabu (18/12/2024) malam WIB. Gol Persib Bandung dicetak oleh Gustavo Franca (11’) dan Marc Klok (89’ P).

Sementara itu, Barito Putera hanya bisa membalas satu gol via Levy Madinda (34’). Barito Putera sendiri harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-82 karena Banua Norhalid dikartu merah wasit.

Dedi Kusnandar

(Dedi Kusnandar cedera serius di laga Barito Putera vs Persib Bandung. Foto: Persib Bandung)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barito Putera dan Persib Bandung memulai laga dengan tempo sedang. Kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Skuad Laskar Antasari -julukan Barito Putera- memberi ancaman pada menit kedelapan. Sayangnya, sepakan keras Bagas Kaffa dari dalam kotak penalti masih melambung di atas gawang Persib.

Persib Bandung malah mampu unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Ialah Gustavo Franca yang mencetak gol dengan memaksimalkan sepak pojok. Persib unggul 1-0.

Skaud Maung Bandung -julukan Persib Bandung- hampir saja menggandakan keunggulan atas Barito Putera. Sayangnya, Ciro Alves tidak bisa memaksimalkan peluang untuk menjadi gol pada menit ke-18.

Memasuki pertengahan babak pertama, Barito Putera lebih agresif dalam membangun serangan. Namun, beberapa peluang yang mereka ciptakan belum bisa membobol gawang Persib.

Jelang akhir laga, tim asuhan Rahmad Darmawan akhirnya memecahkan kebuntuan. Pada menit ke-33, Levy Madinda dengan akurat mengeksekusi tendangan bebas yang tidak bisa dihalau Kevin Mendoza.

Persib pun mencoba memimpin laga kembali. Mereka hampir saja dapat unggul kembali atas tim lawan andai sepakan mendatar Ciro Alves tidak diblok pemain Barito Putera.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga antara kedua tim. Sementara waktu, Persib dan Barito Putera masih harus bermain imbang dengan skor 1-1.

Halaman:
1 2
      
