Mengapa Liverpool Dibenci Suporter Inggris? Ini Alasannya

Ada alasan kenapa Liverpool sangat dibenci fans-fans dari Inggris. (Foto: Liverpool FC)

LIVERPOOL dibenci suporter Inggris salah satunya karena persaingan ketat. Liverpool mempunyai persaingan yang sengit, terutama dengan klub-klub seperti Manchester United, Everton, dan Chelsea.

Para penggemar klub-klub ini sering kali menyimpan rasa permusuhan terhadap Liverpool karena sejarah persaingan yang sudah berlangsung lama. Basis penggemar Liverpool yang bersemangat dan vokal juga dapat menimbulkan perpecahan.

Sebagian orang mungkin menganggap penggemar klub terlalu bersemangat atau sombong yang mengarah pada persepsi negatif.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (20/12/2024), Okezone telah merangkum Liverpool dibenci suporter Inggris, sebagai berikut.

1. Banyak Pendukung dari Kalangan Selebriti





Daniel Craig dan Damian Lewis boleh saja, tapi berapa banyak "pendukung" selebriti Liverpool lainnya yang benar-benar menginjakkan kaki di Anfield lebih dari beberapa kali. Para penggemar The Reds berpanjang kata tentang hubungan mereka yang renggang dengan keluarga kerajaan Hollywood, dengan mengklaim bahwa semua orang mulai dari Dr. Dre hingga Brad Pitt termasuk dalam jajaran mereka.

Hubungan dengan Pitt adalah hasil dari komentar sepintas yang dilontarkan selama wawancara lima tahun lalu, dan The Reds berusaha mengklaim Dre sebagai salah satu dari mereka setelah ia menyatakan kekagumannya pada John Barnes.

Samuel L Jackson diketahui pernah mampir ke Anfield saat syuting di kota itu, tetapi akhir-akhir ini penggemarnya di Liverpool hanya sebatas tweet yang hampir melelehkan server internet di bagian merah Merseyside. Namun, hal itu mungkin membuatnya lebih tulus daripada brigade tongkat swafoto di tribun utama Anfield.