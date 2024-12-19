Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Achmad Maulana yang Dapat Peran Beda dari Shin Tae-yong saat Debut di Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |20:17 WIB
Kisah Achmad Maulana yang Dapat Peran Beda dari Shin Tae-yong saat Debut di Timnas Indonesia
Achmad Maulana kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
KISAH Achmad Maulana Syarif menarik diulas. Sebab, dia baru saja dapat peran beda dari Shin Tae-yong saat debut di Timnas Indonesia.

Achmad Maulana telah menjalani debutnya bersama skuad senior Timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu turun sebagai starter saat Skuad Garuda takluk 0-1 dari Vietnam dalam lanjutan Grup B Piala AFF 2024.

Achmad Maulana

Pada debutnya itu, Achmad Maulana menjalani peran yang berbeda. Jika biasanya bersama Arema FC diplot sebagai wingback, di Timnas Indonesia dia dipasang sebagai gelandang oleh Shin Tae-yong.

Meski begitu, pemain Arema FC itu mengaku sama sekali tidak kaget akan perubahan tersebut. Achmad Maulana menyampaikan bahwa saat menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-20 proyeksi Piala Dunia U-20 2023 yang gagal, dirinya juga bermain di posisi itu.

“Awalnya waktu gagal Pildun (U-20) itu memang dipasang sebagai gelandang,” tutur Achmad Maulana kepada awak media di Solo, dikutip Kamis (19/12/2024).

“Lalu, saat di Arema dipindah sebagai wing back. Jadi, tidak kaget,” sambungnya.

