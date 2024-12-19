Kisah Achmad Maulana yang Dapat Peran Beda dari Shin Tae-yong saat Debut di Timnas Indonesia

KISAH Achmad Maulana Syarif menarik diulas. Sebab, dia baru saja dapat peran beda dari Shin Tae-yong saat debut di Timnas Indonesia.

Achmad Maulana telah menjalani debutnya bersama skuad senior Timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu turun sebagai starter saat Skuad Garuda takluk 0-1 dari Vietnam dalam lanjutan Grup B Piala AFF 2024.

Pada debutnya itu, Achmad Maulana menjalani peran yang berbeda. Jika biasanya bersama Arema FC diplot sebagai wingback, di Timnas Indonesia dia dipasang sebagai gelandang oleh Shin Tae-yong.

Meski begitu, pemain Arema FC itu mengaku sama sekali tidak kaget akan perubahan tersebut. Achmad Maulana menyampaikan bahwa saat menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-20 proyeksi Piala Dunia U-20 2023 yang gagal, dirinya juga bermain di posisi itu.

“Awalnya waktu gagal Pildun (U-20) itu memang dipasang sebagai gelandang,” tutur Achmad Maulana kepada awak media di Solo, dikutip Kamis (19/12/2024).

“Lalu, saat di Arema dipindah sebagai wing back. Jadi, tidak kaget,” sambungnya.