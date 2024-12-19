Kabar Buruk dari Justin Hubner, Harus Menepi 4 Pekan Gara-Gara Alami Gegar Otak

KABAR buruk datang dari bek Timnas Indonesia, Justin Hubner. Pemain berusia 21 tahun itu harus menepi selama 4 pekan karena alami cedera kepala sampai gegar otak.

Diketahui, Justin Hubner akhirnya kembali mendapatkan kesempatan Wolverhampton Wanderers U-21 pada akhir pekan lalu saat menggasak Aston Villa U-21 dengan skor 4-0. Tepatnya pada Sabtu 14 Desember di Liga 2 Inggris 2024-2025.

Saat itu, Hubner bermain sebagai starter dan nyaris tampil 90 menit penuh sebagai bek kiri. Hanya saja, dia tak bisa main sampai akhir karena sempat mengalami benturan keras hingga dapat perawatan cukup lama.

Hubner kemudian ditandu ke ruang ganti. Setelah itu, tak ada kabar sama sekali soal kondisinya. Sampai akhirnya, Hubner mengungkapkan bahwa dirinya mengalami gegar otak dan harus absen selama empat pekan.

"Untuk semua yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama empat minggu. Saya mengalami gegar otak dan perlu banyak istirahat. Saya akan kembali," kata Justin Hubner melalui unggahan Insta Story eksklusif pribadinya, dikutip Kamis (19/12/2024).

Cedera parah ini jelas jadi kabar buruk bukan hanya untuk Hubner, tapi juga untuk Timnas Indonesia. Dengan begitu, bek berusia 21 tahun ini dipastikan tak bisa memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat.