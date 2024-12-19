Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Persaingan Sengit Incar Puncak Klasemen! Link Nonton Matchday 15 Bundesliga 2024-2025 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |15:15 WIB
Persaingan Sengit Incar Puncak Klasemen! Link Nonton Matchday 15 Bundesliga 2024-2025 di Vision+
Saksikan laga-laga menarik di pekan ke-15 Bundesliga 2024-2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Salah satu liga sepakbola bergengsi di dunia, Bundesliga telah memasuki pertengahan gelaran Bundesliga. Pekan ke-15 Bundesliga 2024-2025 akan menghadirkan pertandingan epik para tim yang saling berebut posisi di klasemen. Para pecinta sepak bola Jerman kini bisa menyaksikan laga-laga menegangkan Bundesliga melalui Vision+ dengan klik di sini.

Dalam gelaran pekan ke-15 Bundesliga yang dimulai Jumat (20/12/24) hingga Minggu (22/12/24). Bayern Munchen dijadwalkan menjamu Leipzig pada Sabtu (21/12/24) di Allianz Arena. Laga sengit antara tim papan atas ini akan menghadirkan tensi tinggi yang diwarnai serangan mematikan, gol spektakuler dan solidnya lini belakang!

Berikut adalah jadwal pertandingan Bundesliga Matchday 15 yang bisa kamu saksikan langsung melalui Vision+:

Jumat, 20 Desember 2024

21.25 WIB : VfB Stuttgart vs St. Pauli

Sabtu, 21 Desember 2024

02.25 WIB : Bayern Munchen vs RB Leipzig

21.25 WIB : Eintracht Frankfurt vs FSV Mainz 05

21.25 WIB : TSG Hoffenheim vs Borussia Monchengladbach

21.25 WIB : SV Werder Bremen vs FC Union Berlin

21.25 WIB : Holstein Kiel vs FC Augsburg

Nonton dengan klik di sini.

Mainz 05 vs Bayern Munich

Halaman:
1 2
      
