Adu Harga Pasaran Kiper Emil Audero Mulyadi dengan Maarten Paes, bak Langit dan Bumi

HARGA pasaran kiper Emil Audero Mulyadi dengan Maarten Paes menarik diketahui. Emil saat ini membela klub Serie A Italia, Como 1907, setelah sebelumnya memperkuat Sampdoria dan sempat dipinjamkan ke Inter Milan.

Sementara itu, Paes yang berkarier di MLS menunjukkan performa lebih konsisten musim ini. Statistik seperti 5 clean sheets dan penyelamatan penalti menjadi bukti bahwa kiper berpostur 192 cm ini mempunyai potensi besar.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (19/12/2024), Okezone telah merangkum harga pasaran kiper Emil Audero Mulyadi dengan Maarten Paes, sebagai berikut.

Harga Pasaran Kiper Emil Audero Mulyadi dengan Maarten Paes

Emil merupakan kiper kelahiran Mataram, 18 Januari 1997. Sosoknya merupakan kiper Sampdoria yang telah menjalani masa peminjamannya di Inter Milan musim 2023-2024 dan kini sedang bermain di Como 1907. Kala di Inter, Emil jarang tampil sebagai kiper utama karena kalah bersaing dengan Yann Sommer.

Emil bersama Inter Milan telah bermain sebanyak dua kali di Serie A dan belum pernah kebobolan. Sedangkan di Coppa Italia, dia bermain sebanyak satu kali dengan jumlah kemasukan dua gol. Di Liga Champions, Emil kemasukan tiga gol dari satu laga.

Sementara itu, ketika bermain untuk Sampdoria, Emil tampil sebanyak 169 kali dengan jumlah kebobolan 260 gol dan 38 laga nirbobol. Ketika berseragam Venezia FC, Emil tampil sebanyak 39 kali dengan jumlah kebobolan 41 gol, dan 14 laga nirbobol. Saat ini di Como ia telah bermain 8 pertandingan dengan gol kemasukan 18.