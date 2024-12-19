Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasaran Kiper Emil Audero Mulyadi dengan Maarten Paes, bak Langit dan Bumi

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |13:57 WIB
Adu Harga Pasaran Kiper Emil Audero Mulyadi dengan Maarten Paes, bak Langit dan Bumi
Kiper Como 1907, Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
A
A
A

HARGA pasaran kiper Emil Audero Mulyadi dengan Maarten Paes menarik diketahui. Emil saat ini membela klub Serie A Italia, Como 1907, setelah sebelumnya memperkuat Sampdoria dan sempat dipinjamkan ke Inter Milan.

Sementara itu, Paes yang berkarier di MLS menunjukkan performa lebih konsisten musim ini. Statistik seperti 5 clean sheets dan penyelamatan penalti menjadi bukti bahwa kiper berpostur 192 cm ini mempunyai potensi besar.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (19/12/2024), Okezone telah merangkum harga pasaran kiper Emil Audero Mulyadi dengan Maarten Paes, sebagai berikut.

Harga Pasaran Kiper Emil Audero Mulyadi dengan Maarten Paes

Emil merupakan kiper kelahiran Mataram, 18 Januari 1997. Sosoknya merupakan kiper Sampdoria yang telah menjalani masa peminjamannya di Inter Milan musim 2023-2024 dan kini sedang bermain di Como 1907. Kala di Inter, Emil jarang tampil sebagai kiper utama karena kalah bersaing dengan Yann Sommer.

Emil Audero

Emil bersama Inter Milan telah bermain sebanyak dua kali di Serie A dan belum pernah kebobolan. Sedangkan di Coppa Italia, dia bermain sebanyak satu kali dengan jumlah kemasukan dua gol. Di Liga Champions, Emil kemasukan tiga gol dari satu laga.

Sementara itu, ketika bermain untuk Sampdoria, Emil tampil sebanyak 169 kali dengan jumlah kebobolan 260 gol dan 38 laga nirbobol. Ketika berseragam Venezia FC, Emil tampil sebanyak 39 kali dengan jumlah kebobolan 41 gol, dan 14 laga nirbobol. Saat ini di Como ia telah bermain 8 pertandingan dengan gol kemasukan 18.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1660045/belum-tembus-skuad-utama-kieran-mckenna-isyaratkan-pinjamkan-elkan-baggott-qgm.webp
Belum Tembus Skuad Utama, Kieran McKenna Isyaratkan Pinjamkan Elkan Baggott
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/lamine_yamal.jpg
Viral! Lamine Yamal Pakai Jersey Luis Diaz, Kode Ajak Bintang Bayern Pindah?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement