Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Jeritan Hati Kevin Diks, Bek Timnas Indonesia yang Dipaksa Cabut dari FC Copenhagen

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |12:20 WIB
Kisah Jeritan Hati Kevin Diks, Bek Timnas Indonesia yang Dipaksa Cabut dari FC Copenhagen
Simak kisah jeritan hati Kevin Diks yang dipaksa cabut dari FC Copenhagen (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

KISAH jeritan hati Kevin Diks, bek Timnas Indonesia yang dipaksa cabut dari FC Copenhagen, menarik untuk diulas. Sebab, ia masih ingin membela klub tersebut.

Kevin merupakan bek andalan dari klub kasta teratas Liga Denmark, FC Copenhagen. Bergabung sejak Juli 2021, bek Timnas Indonesia itu sudah sangat cinta dengan klub yang membesarkan namanya itu.

Kevin Diks

Diks masih memiliki kontrak hingga Juni 2025. Akan tetapi, manajemen dikabarkan tidak ingin memperpanjang kontraknya. Mereka ingin agar pemain berusia 28 tahun itu mendapat pengalaman baru di luar Denmark.

Namun dari lubuk hati yang paling dalam, pergi bukanlah hal yang ada dalam daftar keinginan Diks. Ia masih sangat ingin bertahan di FC Copenhagen karena sudah sangat mencintai seluruh hal tentang timnya.

"Saya ingin menegaskan bukan saya yang mengatakan ingin pergi. Dalam sepakbola, Anda tidak pernah tahu. Mungkin saya akan tetap di sini. Bukan niat saya untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya mencintai ini, dan semua orang tahu itu," kata Kevin.

Selain sang pemain, seluruh keluarganya juga merasa senang dan nyaman berada di Denmark dan juga Kota Copenhagen. Oleh sebab itu, ia sangat ingin untuk bertahan di timnya saat ini.

"Keluarga saya senang berada di sini, dan itu akan menyedihkan jika harus berakhir. Namun, ini bukan keputusan saya, dan tidak akan pernah menjadi keputusan saya untuk pergi dari sini," kata Kevin.

"Saya mencintai stadion ini, para penggemar, dan klub ini. Saya ingin menegaskan bahwa itu bukan keputusan saya. Mereka yang berwenang tahu apa yang telah terjadi," tegas eks Fiorentina itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660139/indonesia-amankan-kemenangan-tipis-atas-malaysia-di-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-qxd.webp
Indonesia Amankan Kemenangan Tipis Atas Malaysia di ASEAN U19 Boys Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_persib_bandung_julio_cesar_foto_persib.jpg
Jauh dari Keluarga, Julio Cesar Rayakan Natal Pertama Bersama Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement