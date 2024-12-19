Hasil Real Madrid vs Pachuca di Final Piala Interkontinental 2024: Menang 3-0, Los Blancos Jadi Juara!

HASIL Real Madrid vs Pachuca di Final Piala Interkontinental 2024 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Lusail, Lusail, Qatar pada Kamis (19/12/2024) dini hari WIB, Los Blancos -julukan Real Madrid- keluar sebagai juara setelah menang 3-0 atas wakil Meksiko tersebut.

Gol-gol kemenangan Real Madrid dalam laga ini dilesakkan Kylian Mbappe pada menit 37, Rodrygo Goes (53’) dan Vinicius Jr (84’). Untuk nama yang disebut terakhir, golnya di laga ini melengkapi catatan manisnya yang pada kemarin baru saja menyabet gelar pemain terbaik FIFA 2024.

(Trio Vinicius Jr, Kylian Mbappe dan Rodrygo Goes cetak gol di final Piala Interkontinental 2024. (Foto: FIFA.com)

Bagi yang belum tahu, Piala Interkontinental merupakan ajang yang dulunya bernama Piala Dunia Klub. Turnamen ini diikuti enam klub yang berasal dari enam konfederasi berbeda, yakni Real Madrid yang mewakili UEFA, Al Ahly (CAF), Pachuca (CONCACAF), Botafoto (CONMEBOL), Al Ain (AFC) dan Auckland City (OFC).

Tim-tim ini mendapat kesempatan tampil di Piala Interkontinental karena berhasil menjadi juara kompetisi antarklub di konfederasi masing-masing. Ambil contoh Real Madrid yang tercatat sebagai juara Liga Champions 2023-2024.

Ajang ini dimulai dari babak playoff yang mempertemukan Al Ain vs Auckland City pada 22 September 2024. Hasilnya, Al Ain yang merupakan kampiun Liga Champions Asia menang 6-2 atas wakil Selandia Baru tersebut.

Selanjutnya, babak kedua Piala Interkontinental 2024 mempertemukan Al Ain vs Al Ahly dan Pachuca vs Botogo. Al Ahly keluar sebagai pemenang setelah menghajar Al Ain 3-0, sedangkan Pachuca mempermalukan Botafogo juga dengan skor 3-0.