Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Real Madrid yang Masuk Starting Line Up Terbaik FIFA 2024, Nomor 1 Pemain Terbaik Dunia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |15:43 WIB
4 Pemain Real Madrid yang Masuk Starting Line Up Terbaik FIFA 2024, Nomor 1 Pemain Terbaik Dunia!
Para pemain Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

4 pemain Real Madrid yang masuk starting line up terbaik FIFA 2024 menarik diulas. Salah satunya ada yang sabet penghargaan pemain terbaik dunia FIFA.

Ya, acara The Best FIFA Football Awards 2024 baru saja digelar. Tepatnya, acara itu berlangsung di Doha, Qatar pada Rabu (18/12/2024) dini hari WIB.

Dalam acara itu, sejumlah pemain menerima penghargaan bergengsi, termasuk terpilih menjadi starting line up terbaik FIFA 2024. Pemain Real Madrid pun mendominasi dalam kategori itu. Siapa saja mereka?

Berikut 4 pemain Real Madrid yang masuk starting line up terbaik FIFA 2024:

4. Antonio Rudiger

Antonio Rudiger

Salah satu pemain Real Madrid yang masuk starting line up terbaik FIFA 2024 adalah Antonio Rudiger. Dia terpilih sebagai salah satu bek terbaik dunia pada tahun ini.

Bersama Real Madrid, Rudiger memang jadi pemain andalan. Pemain berusia 31 tahun itu masih bekerja ciamik. Musim lalu, dia mentas di total 48 pertandingan dalam berbagai kompetisi bersama Madrid dengan turut berkontribus terhadap gol juga. Rudiger mencatatkan 2 gol dan 3 assist.

3. Jude Bellingham

Jude Bellingham

Kemudian, ada Jude Bellingham. Dia juga tak kalah diandalkan Carlo Ancelotti di skuad Real Madrid karena bakatnya yang gemilang.

Bellingham banyak berkontribusi dengan mencetak gol untuk Real Madrid. Sepanjang musim 2023-2024, dia bisa mencetak 23 gol dan 13 assist dari 42 penampilannya di berbagai kompetisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659603/nilai-pasar-jay-idzes-meroket-tembus-rp197-miliar-qaz.webp
Nilai Pasar Jay Idzes Meroket, Tembus Rp197 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/mark_verkuijl.jpg
Hancur Hati! Pemain Ajax 19 Tahun Menangis di Depan Publik usai Kekasih Tewas Ditabrak Mobil
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement