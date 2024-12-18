4 Pemain Real Madrid yang Masuk Starting Line Up Terbaik FIFA 2024, Nomor 1 Pemain Terbaik Dunia!

4 pemain Real Madrid yang masuk starting line up terbaik FIFA 2024 menarik diulas. Salah satunya ada yang sabet penghargaan pemain terbaik dunia FIFA.

Ya, acara The Best FIFA Football Awards 2024 baru saja digelar. Tepatnya, acara itu berlangsung di Doha, Qatar pada Rabu (18/12/2024) dini hari WIB.

Dalam acara itu, sejumlah pemain menerima penghargaan bergengsi, termasuk terpilih menjadi starting line up terbaik FIFA 2024. Pemain Real Madrid pun mendominasi dalam kategori itu. Siapa saja mereka?

Berikut 4 pemain Real Madrid yang masuk starting line up terbaik FIFA 2024:

4. Antonio Rudiger





Salah satu pemain Real Madrid yang masuk starting line up terbaik FIFA 2024 adalah Antonio Rudiger. Dia terpilih sebagai salah satu bek terbaik dunia pada tahun ini.

Bersama Real Madrid, Rudiger memang jadi pemain andalan. Pemain berusia 31 tahun itu masih bekerja ciamik. Musim lalu, dia mentas di total 48 pertandingan dalam berbagai kompetisi bersama Madrid dengan turut berkontribus terhadap gol juga. Rudiger mencatatkan 2 gol dan 3 assist.

3. Jude Bellingham





Kemudian, ada Jude Bellingham. Dia juga tak kalah diandalkan Carlo Ancelotti di skuad Real Madrid karena bakatnya yang gemilang.

Bellingham banyak berkontribusi dengan mencetak gol untuk Real Madrid. Sepanjang musim 2023-2024, dia bisa mencetak 23 gol dan 13 assist dari 42 penampilannya di berbagai kompetisi.