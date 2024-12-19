Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Manchester United di Piala Liga Inggris 2024-2025: Setan Merah Bakal ke Semifinal?

PREDIKSI skor Tottenham Hotspur vs Manchester United di Piala Liga Inggris 2024-2025 menarik untuk dibahas. Sebab laga Tottenham vs Man United merupakan salah satu pertandingan menarik di babak perempatfinal dari turnamen tersebut.

Sejauh ini, sudah ada tiga tim yang sudah mengunci tiket ke babak semifinal. Ketiga tim itu adalah Arsenal, Newcastle United, dan Liverpool.

BACA JUGA: Pep Guardiola Pasrah Dipecat Manchester City dalam Waktu Dekat

Tiket terakhir pun akan diperebutkan Man United dan Tottenham di Tottenham Hotspur Stadium pada Jumat 20 Desember 2024 pukul 03.00 WIB. Lantas, siapa tim yang bakal menang dan lolos ke semifinal?

Satu hal yang pasti, Tottenham punya modal yang baik untuk melawan pasukan Ruben Amorim. Tottenham mampu meraih kemenangan dalam pertemuan terakhir mereka dengan Man United, yang mana baru terjadi tiga bulan lalu.

Hanya saja, PR utama tim asuhan Ange Postecoglou itu adalah terkait inkonsistensi. Jadi, Tottenham tak serta merta dijagokan dalam pertemuan dini hari nanti.

Dari sisi Man United pun tim asuhan Ruben Amorim itu juga belum menunjukkan permainan terbaik mereka dalam beberapa minggu terakhir. Karena kedua tim masih belum bisa tampil konsisten, maka sulit menebak siapa yang bakal berjaya di laga Tottenham vs Man United.