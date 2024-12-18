Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Myanmar vs Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Asian Lions Unggul 1-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |18:20 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Myanmar vs Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Asian Lions Unggul 1-0!
Timnas Laos kala berlaga. (Foto: Instagram/@lff_official)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Myanmar vs Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 akan diulas dalam artikel ini. Asian Lions -julukan Timnas Myanmar- kini unggul 1-0.

Laga Timnas Myanmar vs Laos digelar Stadion Thuwunna, Yangon, pada Rabu (18/12/2024) sore WIB. Lwin Moe Aung jadi pencetak gol semata wayang Myanmar pada babak pertama ini.

Timnas Laos

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim sama-sama bermain apik sejak awal laga. Pada menit ke-12, Laos memiliki peluang emas untuk pencetak gol lewat aksi Anousone Xaypanya yang menyambut umpan ciamik dari Chanthaviaxay Khounthouphone. Tetapi, bola tendangannya masih bisa dihalau kiper Myanmar.

Myanmar pun tak tinggal diam mendapati kondisi ini. Selang semenit kemudian, mereka bergantian mendapat peluang emas. Aung Kaung Mann menyambut umpan lambung dengan sundulannya. Tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang.

Pada menit ke-32, Myanmar akhirnya memecah kebutuan. Ialah Lwin Moe Aung yang mencatatkan namanya di papan skor usai bola sundulannya bisa bersarang tepat ke gawang Laos.

Di sisa waktu pertandingan, tak ada gol tambahan yang tercipta. Myanmar pun memimpin dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
