Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Syamsir Alam Puji Acara RCTI+ Supershow Sports yang Hadirkan Ribuan Orang untuk Nobar Timnas Indonesia vs Vietnam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |09:21 WIB
Syamsir Alam Puji Acara RCTI+ Supershow Sports yang Hadirkan Ribuan Orang untuk Nobar Timnas Indonesia vs Vietnam
Syamsir Alam saat di acara RCTI+ SuperShow nobar Timnas Indonesia. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Mantan pesepakbola Indonesia, Syamsir Alam memuji acara nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia vs Vietnam yang diselenggarakan oleh RCTI+ Supershow Sports di One Belpark Mall, Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Minggu 15 Desember 2024. Pasalnya ia melihat ribuan orang sangat menikmati acara nobar tersebut.

Syamsir mengatakan acara nonton bareng seperti ini memang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Pasalnya, mereka bisa bersama-sama mendukung perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong itu.

"Acara ini bagus banget, apalagi Timnas Indonesia bermain tandang. Bisa berkumpul mendukung timnas," kata Syamsir Alam di Jakarta, Minggu (15/12/2024).

"Jadi, kita seru-seruan bareng. Berdoa bareng, dan bisa mendukung timnas bareng-bareng," tambahnya.

Nobar RCTI+ Super Show Timnas Indonesia vs Vietnam (Andri Bagus/MPI)

Pertemuan Timnas Indonesia vs Vietnam merupakan laga lanjutan Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Laga itu berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam, pada Minggu (15/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Mantan pemain Timnas Indonesia meyakini Timnas Indonesia awalnya optimis Garuda bisa meraih hasil maksimal dalam laga tersebut. Sayangnya Timnas Indonesia justru kalah dari Vietnam dengan skor 0-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/50/1659623/panggung-emas-ring-tinju-daftar-10-petinju-terkaya-sepanjang-masa-tahun-2025-rbt.webp
Panggung Emas Ring Tinju: Daftar 10 Petinju Terkaya Sepanjang Masa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/10/07/david_de_gea_fiorentina_4.jpeg
David De Gea Dipercaya Jadi Kapten Fiorentina di Tengah Musim Sulit
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement