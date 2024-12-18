Syamsir Alam Puji Acara RCTI+ Supershow Sports yang Hadirkan Ribuan Orang untuk Nobar Timnas Indonesia vs Vietnam

Syamsir Alam saat di acara RCTI+ SuperShow nobar Timnas Indonesia. (Foto: Andri Bagus/MPI)

JAKARTA – Mantan pesepakbola Indonesia, Syamsir Alam memuji acara nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia vs Vietnam yang diselenggarakan oleh RCTI+ Supershow Sports di One Belpark Mall, Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Minggu 15 Desember 2024. Pasalnya ia melihat ribuan orang sangat menikmati acara nobar tersebut.

Syamsir mengatakan acara nonton bareng seperti ini memang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Pasalnya, mereka bisa bersama-sama mendukung perjuangan tim asuhan Shin Tae-yong itu.

BACA JUGA: Syamsir Alam Antusias Ikuti Nobar SuperShow Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AMEC 2024

"Acara ini bagus banget, apalagi Timnas Indonesia bermain tandang. Bisa berkumpul mendukung timnas," kata Syamsir Alam di Jakarta, Minggu (15/12/2024).

"Jadi, kita seru-seruan bareng. Berdoa bareng, dan bisa mendukung timnas bareng-bareng," tambahnya.

Pertemuan Timnas Indonesia vs Vietnam merupakan laga lanjutan Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Laga itu berlangsung di Phu Tho Provincial Stadium, Viet Tri, Vietnam, pada Minggu (15/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Mantan pemain Timnas Indonesia meyakini Timnas Indonesia awalnya optimis Garuda bisa meraih hasil maksimal dalam laga tersebut. Sayangnya Timnas Indonesia justru kalah dari Vietnam dengan skor 0-1.